Hasta el PAN pide auditoría a la alcaldesa de Apan por malos manejos

Diputados de tres bancadas exhortaron a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) a revisar los últimos tres año de la cuenta pública de la alcaldía de Apan, encabezada por María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, ante sospechas de gastos no autorizados y sobregirados en su administración.



El requerimiento al organismo fiscalizador fue firmado por los legisladores de Morena: Doralicia Martínez Bautista, Lucero Ambrocio Cruz, Lisset Marcelino Tovar, Corina Martínez García, Noemí Zitle Rivas, Roxana Montealegre Salvador, José Luis Muñoz Soto, Rafael Garnica Alonso; así como por los panistas Claudia Lilia Luna Islas y Asael Hernández Cerón, además de la coordinadora de la bancada de Encuentro Social (PESH), Viridiana Jajaira Aceves Calva.



Hernández Cerón, coordinador del grupo legislativo del PAN, señaló que el tercer informe del ejercicio 2018 presenta opacidad en el manejo de recursos.



Afirmó que, tras la revisión del Presupuesto de Egresos, se verificó la existencia de partidas no autorizadas y sobregiradas por 9 millones 614 mil 297 pesos.



Dijo que 500 mil pesos co-rresponden al pago de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, de lo cual el ayuntamiento no presentó justificaciones.



En tanto, 900 mil pesos se deben a servicios de contabilidad y auditoría relacionados con asesoría fiscal diversa, sin evidencia de los trabajos.



Hernández Cerón, coordinador del grupo legislativo del PAN, señaló que el tercer informe del ejercicio 2018 presenta opacidad en el manejo de recursos.



Afirmó que, tras la revisión del Presupuesto de Egresos, se verificó la existencia de partidas no autorizadas y sobregiradas por 9 millones 614 mil 297 pesos.



Dijo que 500 mil pesos co-rresponden al pago de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, de lo cual el ayuntamiento no presentó justificaciones.



En tanto, 900 mil pesos se deben a servicios de contabilidad y auditoría relacionados con asesoría fiscal diversa, sin evidencia de los trabajos.



El diputado Rafael Garnica Alonso siguió con la exposición tras Hernández Cerón, y señaló que ’este tipo de conductas’ son causantes de juicio político y otras sanciones, de acuerdo con los artículos 6 y 7, fracción VIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. Emmanuel Rincón | CRITERIO