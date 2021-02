Hasta Felipe Calderón se sube a los tuitazos contra Salgado Macedonio

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 7 de febrero de 2021.- El ex presidente del país Felipe Calderón se sumó a la denuncias por abuso sexual contra el candidato virtual de Morena para la gubernatura del estado, Félix Salgado Macedonio.



En su cuenta de Twitter compartió el video en el que actrices, escritoras y activistas se lanzan contra Salgado Macedonio y escribió: ’El solía decir: ’a mí no me pueden calumniar: todo lo que dicen es cierto’, escribió.

Fuente: Quadratín