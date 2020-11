!Hasta la Victoria! Descanse en Paz Benito Bahena y Lome

El ambiente sindical para algunos, es duro, para otros, se convierte en parte primordial de la supervivencia laboral y al mismo tiempo, se transforma en un ambiente familiar. En ese sentido, pocas veces se encuentra todo en una persona, así fue Benito Bahena, un jefe que supo ser amigo y un líder que siempre veló por mantener unida a la gran familia tranviaria y por mejorar las condiciones de trabajo de sus compañeros.



Desde luego, nunca faltará quien opine distinto, ’los negritos del arroz’, siempre los hay hasta en las mejores familias. Sin embargo, si algo es digno de reconocer en el otrora, Secretario General del Sindicato de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), es como líder sindical, su actuar con legalidad y congruencia.



En los albores electorales de 2015 en la Ciudad de México, la ATM comenzó a vivir lo que sería una lucha titánica en lo que más tarde se conocería como un periodo de transición política de la llamada izquierda nacional, hoy día, 4T. El tema superó los límites de una casual contienda por la representación sindical; con matices de traición y guerra sucia, Bahena enfrentó a los amantes de la usurpación, opresión laboral y el despojo, personajes como Eugenio Rangel García quien se autonombró Secretario General sin la correspondiente toma de nota, Eduardo Venadero Medinilla en ese momento Director de Servicios de Transportes Terrestres (STE), Héctor Serrano Cortés a cargo de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el propio Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Gran Tenochtitlán.



Pocos conocen la historia detrás de lo que hoy es la ATM gracias a la valiente dirigencia de su Secretario General, acaecido ayer lunes 16 de noviembre de 2020. Irónicamente, se cuentan por miles quienes disfrutamos de su legado, es decir, los citadinos y foráneos que usamos el trolebús como medio de transporte en la ciudad capital.

En aquella época, mientras que ’los rangeles’ hacían de todo para asegurar una dirigencia que no les correspondía, Benito Bahena se encargaba de emprender una campaña para salvar al trolebús de la extinción, producto del maquiavélico proyecto que Héctor Serrano le llamaría ’Ciudad Eléctrica’. Es así que, con el #SalvemosAlTrolebús, se dio a conocer el verdadero trabajo del sindicato de tranviarios, que más allá de pugnar por mejorar las condiciones laborales de sus agremiados, tuvo el tino de buscar para la ciudad, un transporte económico, sustentable y amigable con el medio ambiente.



Aunque Eugenio Rangel y Héctor Serrano tenían como padrino al entonces diputado Iván Texta, abanderado del sol azteca, no lograron coaccionar a los trabajadores del STE para atentar contra su propia fuente de trabajo, al menos no a la cantidad suficiente para sostener dentro de un ’comité central interino’ a un ’secretario’ que siempre mintió sobra la toma de nota, la misma que, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ratificó en favor de Benito Bahena y Lome, en agosto de 2015, y emitió, una resolución en la que negó la toma de nota al grupo de Eugenio Rangel García y Eugenio Rangel Rojas. Definitivamente no fue posible desestabilizar a todo un sindicato y ’luego a ver qué pasa’.



Pero, ¿por qué el encono contra el Comité Central Ejecutivo de la ATM con Bahena a la cabeza, también se maquilaba desde el titular de la SEMOVI? Pues debido a que Héctor Serrano Cortés, un personaje oculto en la movilidad de la ciudad, miró una amenaza a sus intereses invertidos en la ilegalidad con la que operan hasta hoy día, empresas como Uber y Cabify. Para Serrano lo importante era someter a todas las uniones y flotillas de taxis de la ciudad y al mismo tiempo, incrementar el transporte público, con autobuses de baterías, sin pensar en dónde y cómo terminarían los tranviarios y sus familias, ni la contaminación a futuro por el desecho de las baterías.



Como capítulo de Los Caquitos, entre los rangeles eran constantes las contradicciones; mientras don Eugenio juraba que ’ya merito’ le daban la toma de nota; Serrano solapaba una competencia desleal entre taxistas y plataformas digitales como Uber y Cabify, y hacía declaraciones ante la prensa sobre la inminente desaparición de lo que él llamo, ’un transporte viejo’, que inevitablemente representaba desmantelar los 205 kilómetros de cableados que soportan el paso de este medio de transporte y por supuesto, dejar sin sustento (en ese momento), a los 2500 trabajadores y sus familias, o sea, eliminar de facto la materia de trabajo de los tranviarios. Mientras que, por su parte, el director general del STE, mencionaba la idea poner en marcha ’el doble de rutas que actualmente cubre el trolebús’ –total, como decían una cosa, decían otra-. Por cierto, Mancera nomás dejaba que Serrano hiciera gala de ’ser’ el jefe, sin serlo.



Finalmente, después de enfrentar a quienes intentaron desaparecer al trolebús, el Secretario General de la ATM Benito Bahena, vio los frutos de tan ardua labor, el 24 de julio de 2020, llegaron a la cdmx, 15 trolebuses para completar la flotilla de 80 unidades, así como el primer trolebús articulado, de los 50 esperados y así en fechas posteriores entre septiembre y octubre; al respecto señaló –’agradecemos a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por ’Salvar al Trolebús’ en nuestra CDMX en beneficio de la sociedad y felicitamos al Ing. Guillermo Calderón, Director del STE’; en referencia al corredor cero emisiones ’Eje Central’, con las nuevas unidades Yutong y una ruta de 36.6 km., con 95 paradas que transporta a más de 66 mil usuarios diariamente en condiciones normales. Además, la reapertura de la línea Villa de Cortés, un logro más de la ’Campaña Salvemos al Trolebús’ y del Proyecto ’Sistema Integral de Transporte Eléctrico para la Ciudad de México’.



Con Benito Bahena Y Lome al frente del sindicato de la ATM, se logró conservar el empleo de los tranviarios, renovar unidades y reaperturar líneas. Bahena fue un guerrero con temple de acero, forjado al calor de sus detractores, apostando siempre a que las verdades caen por su propio peso y esos trolebuses azules, nuevos, que vemos circular en la ciudad de México, son la mejor prueba del trabajo de la ATM y del liderazgo de Benito Bahena. Descanse en paz.