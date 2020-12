Hasta que sean candidatos se brindará seguridad a aspirantes: SSP

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 25 de diciembre de 2020.- El secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, David Portillo Menchaca, informó que hasta que legalmente no existan candidatos, la dependencia no podrá garantizar la seguridad de las personas que buscan contender por cargos de elección.



’Hasta que no existan los candidatos, hasta que no sean los tiempos electorales, hasta ese momento comenzaremos a tener acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas que sean candidatas’, indicó.



El funcionario mencionó que, al cierre de este año, ya existe un ’trabajo previo’ de la SSP en materia del mapa de riesgo que será entregado a los institutos políticos y a quienes aspiran a un cargo de elección, sin embargo, recalcó que este será presentado por la Secretaría General de Gobierno.



Añadió que en su momento, la dependencia encargada de la política interna en la entidad destacará los puntos ’positivos’ de este mapa de riesgo, que será acompañado de acciones para garantizar la seguridad de candidatas y candidatos.



Asimismo dio a conocer que hasta el momento ninguno de los aspirantes a los diversos cargos de elección ha pedido protección a la Secretaría de Seguridad Pública.

Fuente: Quadratín