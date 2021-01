Hay 54 hospitalizados por coronavirus en Iguala y Taxco Hay 54 hospitalizados por coronavirus en Iguala y Taxco

IGUALA, Gro., 13 de enero de 2021.- El presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera informó que hay 54 pacientes hospitalizados por Covid 19, tan sólo en Iguala y Taxco.



En su conferencia nocturna, Jaimes Herrera detalló que hay 16 internados en el Hospital General de Iguala, 14 más en el de Taxco, 15 en la Unidad Covid y nueve más en el ISSSTE de Iguala. En este municipio, se tienen mil 273 casos positivos acumulados, de los cuales 73 se mantienen activos, además de 167 defunciones, cuatro de ellas ocurridas de manera reciente.



Jaimes Herrera advirtió que ’hay una tendencia alta de contagios’ y el incremento de decesos por la enfermedad.



Insistió en que la gente debe quedarse en su casa y si tiene que salir debe usar obligadamente el cubrebocas.



Abundó que durante la semana, en la plataforma oficial habrá médicos que darán diversas orientaciones médicas preventivas para evitar el aumento de casos graves.



A pesar de que este día la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo la entrega formal de 25 ventiladores, el presidente municipal solicitó de nueva cuenta a la población el apoyo con diversos materiales para atender a los pacientes que están en la Unidad Covid.



Entre lo solicitado están sábanas, cubrebocas, guantes quirúrgicos, alcohol, algunos medicamentos y equipo técnico. Indicó que en algún momento la Unidad Covid recibió pacientes de otros estados como Morelos y Ciudad de México, sin embargo dijo que ya no será posible porque no se cuenta con los médicos necesarios para atender todos los casos que lleguen.

Fuente: Quadratín

























a

n





















Eduardo Albarrán Orozco





IGUALA, Gro., 13 de enero de 2021.- El presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera informó que hay 54 pacientes hospitalizados por Covid 19, tan sólo en Iguala y Taxco.



En su conferencia nocturna, Jaimes Herrera detalló que hay 16 internados en el Hospital General de Iguala, 14 más en el de Taxco, 15 en la Unidad Covid y nueve más en el ISSSTE de Iguala. En este municipio, se tienen mil 273 casos positivos acumulados, de los cuales 73 se mantienen activos, además de 167 defunciones, cuatro de ellas ocurridas de manera reciente.



Jaimes Herrera advirtió que ’hay una tendencia alta de contagios’ y el incremento de decesos por la enfermedad.



Insistió en que la gente debe quedarse en su casa y si tiene que salir debe usar obligadamente el cubrebocas.



Abundó que durante la semana, en la plataforma oficial habrá médicos que darán diversas orientaciones médicas preventivas para evitar el aumento de casos graves.



A pesar de que este día la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo la entrega formal de 25 ventiladores, el presidente municipal solicitó de nueva cuenta a la población el apoyo con diversos materiales para atender a los pacientes que están en la Unidad Covid.



Entre lo solicitado están sábanas, cubrebocas, guantes quirúrgicos, alcohol, algunos medicamentos y equipo técnico. Indicó que en algún momento la Unidad Covid recibió pacientes de otros estados como Morelos y Ciudad de México, sin embargo dijo que ya no será posible porque no se cuenta con los médicos necesarios para atender todos los casos que lleguen.

Fuente: Quadratín