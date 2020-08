Hay complicidad de la sociedad en el tema de la trata de personas: Julieta Fernández

La activista contra la trata de personas y ex diputada federal Julieta Fernández Márquez, denunció este lunes la complicidad de las autoridades, de medios de comunicación, de empresarios del sector hotelero y de la sociedad en general, por la tolerancia y naturalización con la que el delito de trata de personas es abordado, sin que haya denuncias para erradicar el tema.



Durante la exposición que se dio a través de Pool de Medios ’Guerrero en Redes’, Julieta Fernández señaló que es en la zona de La Sabana donde el foco de mujeres en riesgo de trata es el más alto en la ciudad, ’las autoridades tienen conocimiento de ello y es lame y que no actúen’, acotó.



Cuestionada sobre su posición respecto al aborto, en donde se ha opuesto tajantemente junto con activistas pro vida, la también ex directora del DIF Acapulco sostuvo que de ninguna manera un agresor sexual puede mantenerse impune a la ley, por lo que la denuncia penal debe ser obligatoria para practicarse un legrado gratuito y con acompañamiento de las autoridades competentes.



No obstante, la priista puntualizó que las instituciones correspondientes deben tener una capacitación especial para el manejo de dicho problema, en el que Acapulco encabeza los primeros lugares a nivel nacional, así que llamó a priorizarlo y solucionarlo para beneficio de mujeres, adolescentes, niñas y niños porteños, concluyó.