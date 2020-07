Hay conflicto de interés en diputados que quieren aplazar las elecciones al próximo año

Bajo la bandera de ’La salud es primero’, la bancada de Morena en el Congreso de Hidalgo se ha pronunciado por suspender las elecciones más allá de las fechas previstas para este año y llevarlas a cabo hasta 2021, ello, en claro conflicto de interés, toda vez que 4 de los actuales legisladores, además de otros 4 que solicitaron licencia y dejaron a sus suplentes, quieren contender por una alcaldía municipal.



Pese a que todos ellos son tachados como chapulines políticos, pues no han culminado una encomienda ciudadana de representación para la que ellos mismos rogaron por el voto, sin cumplir ni de lejos con las expectativas que se tenían de los mismos, destacan 4 perfiles que encima, luego de haber solicitado licencia, regresaron a sus curules sólo para seguir cobrando, pues en otro escenario, sabrían que su decisión ya fue tomada y no tendrían por qué volver a aferrarse a la ubre -incluso si efectivamente compitieran y luego perdieran-.



A estos cuatro diputados les urge que, por lo menos, el aplazamiento vaya a noviembre o incluso diciembre, pues en afán de no perder sus quincenas, no renunciaron a su actual puesto conforme la Ley establece y no podrían competir si las autoridades electorales confirman el próximo 18 de octubre como fecha para los comicios.



El argumento de la Salud Pública -porque así les conviene-, no resultaría cierto, por lo menos con los datos que se tiene el día de hoy para el caso de Hidalgo.



Y es que de acuerdo con el estudio ’Estimaciones del Modelo Gompertz para los Estados y Zonas Metropolitanas de México’ elaborado por investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) revela una estimación de contagios cuya curva, caería considerablemente antes de que se celebren los comicios:

De la predicción anterior se obtiene que dado que el pico de contagios llegó el 26 de junio, el 3 de noviembre se llegaría al 95% de los mismos, es decir, que en 130 días ocurren dos desviaciones estándar (σ).



Lo anterior quiere decir que para el primer día de septiembre ya se habrán dado por lo menos el 68% de los contagios, pues se estaría en franca salida.



Dado que las campañas componen un plazo de 40 días -antes no podrán hacerlas por Ley-, incluso hay alrededor de 10 días de flexibilidad para llegar a esta etapa, es decir, que por motivos de Salud Pública y de acuerdo a lo que prevén los especialistas, no existe impedimento alguno para realizar los sufragios el 18 de octubre.



Es por lo anterior que ahora “su discurso” ha venido cambiando en el sentido de que al no tener pleno conocimiento sobre las fechas en las que se realizarían efectivamente los comicios, no tuvieron tiempo de razonar su decisión; así, dejarlos fuera por no renunciar 90 días antes de los comicios vulneraría sus derechos políticos.



El argumento sin embargo, presentado así ante el colegiado del Tribunal Electoral, sería desechado, pues tuvieron conocimiento desde la primera convocatoria, el aplazamiento se debió a causas de fuerza mayor, y de no haberse presentado ninguna situación extraordinaria, en este momento ni siquiera ocuparían sus curules -a menos que hayan perdido y optaran por regresar a cobrar-. Así pues, actuaron con pleno conocimiento de la Ley y aún así decidieron que era más importante seguir cobrando durante la espera.



ATIZOS



La pandemia provocada por efectos del COVID-19 cambió la forma de relacionarnos y tal vez sea un efecto permanente en muchas actitudes, eso comunicó de principio la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio gobierno mexicano en voz de Hugo López Gatell.



Estudiantes, trabajadores -asalariados y por cuenta propia- burócratas, y familias enteras han tenido que cambiar sus hábitos para adaptarse a lo que se conoce como “nueva normalidad”, cuyas medidas restrictivas se van tensando o aflojando conforme se tiene información en tiempo real de los estragos del COVID.



Por alguna razón sin embargo, la clase política, o al menos una parte de ella, se siente ajena a este fenómeno mundial y creen que merecen contemplaciones que el resto de la población.



En 2018 votaron 1 millón 381 mil 357 personas mediante 3 mil 787 casillas, lo cual deja un promedio de 365 sufragios para cada una de estas, alrededor de 37 votos por hora. Si en 2020, proyectáramos una aumento generoso de votantes hasta los 1.6 millones y para ello se dispusieran de 4 mil casillas, se darían alrededor de 40 votos por hora.



Si aplicamos la Teoría de Colas para el promedio de las casillas, obtenemos que, con un solo servidor (registrándose de uno en uno), atendiendo sólo 40 votantes por hora, teniendo como restricción 10 horas de votaciones, 400 votantes por jornada, y sin romper las medidas de contingencia (no más de 50 personas formadas), obtenemos que la fila tendría un promedio de 20 votantes en espera y tardarían alrededor de 32 minutos en ser atendidos, es decir, que es muy posible llevar las elecciones así, e incluso, al tratarse de una situación extraordinaria, Sedena podría apoyar a que la jornada de votaciones se llevase a cabo en 2 o incluso 3 días seguidos, limitados por nombres: éste último escenario, reduciría el promedio de personas en filas a sólo 3 y teniendo un tiempo de espera de sólo 6 minutos.