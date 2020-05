’Hay evidencia de que hay tráfico con los insumos para atacar al Covid-19’: Muñoz Ledo

A sus 86 años y con una vida cumplida en los más altos cargos en el gobierno, aspirante en varias ocasiones a la Presidencia de la República, y con un paso como el único político que ha sido presidente de tres partidos políticos nacionales, absolutamente consciente de que ya sólo le queda pasar a la historia, Porfirio Muñoz Ledo advierte (obviamente a Andrés Manuel López Obrador): ’no soy borrego… no me van a callar’



Y, vía su cuenta de Twitter, denuncia:



’… el imperio de la corrupción se instaló en la pandemia; hay evidencias del trafique con los insumos esenciales para atacar al Covid-19’.



Ex presidente de la Cámara de Diputados en la parte inicial de la LXIV Legislatura, y quien le puso la Banda Presidencial a López Obrador para cumplir así con la tradición de Declaratoria Presidencial, Muñoz Ledo fue menospreciado por el mandatario al comentar que cualquier podía llevarse hoy la nota principal en el diario Reforma como ese día lo había hecho el diputado con una declaración donde criticó al tabasqueño.



Al respecto Muñoz Ledo dijo ayer a EFE:



’No soy discordante, soy opinante. En muchas de sus iniciativas (de AMLO) estoy de acuerdo, pero hay algunas en las que no lo estoy y no me voy a callar en ningún momento ni en ninguna circunstancia’.



Dijo luego ver que la crisis provocada por el coronavirus en México puede dejar en jaque el proyecto político de Movimiento Regeneración Nacional, partido con el que López Obrador llegó a la Presidencia y que él ayudó a fundar.



Sin decir el nombre del hijo de Manuel Bartlett, pero en obvia referencia a él, Muñoz Ledo advirtió que hoy son inocultable los trafiques que se realizan en el gobierno de López Obrador bajo el pretexto de combatir al Covid-19



Por ello, agregó, ’es urgente que intervengan la Unidad de Inteligencia Financiera y los Órganos competentes del Estado para evitar la intermediación y que se hagan compras directas a los proveedores; ya sean países, gobiernos o compañías’.



En una de sus mañaneras recientes, el presidente López Obrador reveló que la secretaría de la Función Pública investiga ya la compra de ventiladores respiratorios que por asignación directa hizo el IMSS en Hidalgo a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad.



Sin embargo una investigación periodística realizada por el programa de radio de Carlos Loret en la W, dejó en claro que esa compra por asignación forma parte de una serie de contratos asignados a Cyber Robotics Solutions, la empresa del hijo de Bartlett, cuya dirección formal es justamente la casa que tiene en las Lomas de Chapultepec el director de la CFE.



Esos 6 contratos -5 de los cuales fueron por asignación directa- representan ventas a varias dependencias del gobierno de López Obrador por 162 millones, 240 mil pesos.



La Función Pública sólo investigará el de 31 millones por los respiradores comprados por el IMSS de Hidalgo.



Los otros 5 contratos por la suma de 131 millones van libres de toda culpa.



Por ello Muñoz Ledo afirmó que, ’el imperio de la corrupción se instaló en la pandemia; hay evidencias del trafique con los insumos esenciales para atacar al Covid-19’.



Y por eso también afirma que:



’No soy borrego, no me voy a callar’.



La semana anterior Muñoz Ledo enfrentó directa y públicamente a López Obrador a quien acusó de pretender invalidar a la Cámara de Diputados con una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que le permitiría gastar sin control ni vigilancia alguna el Presupuesto de la Federación.



En esta intentona los legisladores del llamado Bloque Opositor -integrado por los grupos del PAN, PRI, MC y PRD en el Congreso- fueron acompañados por el diputado Muñoz Ledo y los senadores Germán Martínez y Armando Guadiana Tijerina -entre otros-, todos ellos de Morena.



’Hay que verlo como un acto fallido que afortunadamente logramos entre muchos que se parara’, señaló Muñoz Ledo.



La iniciativa, dijeron todos dentro y fuera del gobierno y de México, daba ’atribuciones excesivas al presidente, quién no tendría ni siquiera la obligación de rendir cuentas’.



’Se está pretendiendo verdaderamente, lo digo con cuidado, pero con firmeza, violar el artículo que ordena que nunca haya fusión de poderes’, dijo entonces el diputado opinante.



En este mismo tono, Muñoz Ledo ha cuestionado de frente a sus compañeros diputados de Morena a quienes ha calificado de ’¡hipócritas y lambiscones!’.



Y se queja de que ’las propuestas del Ejecutivo son (para estos diputados de Morena) sagradas, y no se les puede añadir ni un punto’.



Agrega:



’Yo soy miembro de Morena, pero soy Porfirio Muñoz Ledo. No es un privilegio, sino una tarea que el país reconoce, tengo una singularidad y no soy un borrego, no les sigo ni lo haré’, concluye.



Monreal pide sean reconsideradas



Ayer, en el pico de la pandemia, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, pidió formalmente al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Hacienda, incluir a las industrias del vestido y el calzado, y a las Pymes dedicadas a la textilería, como parte de la fabricación de insumos médicos de carácter hospitalario.



Vía redes sociales, el zacatecano explicó que su intención es que este sector sea considerado parte de la actividad esencial durante su proceso de reactivación económica.



Se trata de respaldar así a millones de mexicanas y mexicanos que dependen de dicha industria, y para ayudar en la elaboración de insumos y materiales necesarios para superar esta crisis, dijo.



Consideró que la crisis generada por el coronavirus representa un gran reto sin precedentes y afirmó que la crisis económica a impactado muy duramente a la industria del calzado y textil del cual dependen directamente miles de familias que hoy tienen ante sí un panorama desalentador.



Estrictas restricciones



La senadora Mónica Fernández, presidenta del Senado instruyó a Servicios Generales para que, mientras dure el pico de las infecciones del coronavirus, se restrinja el accesos a este recinto.



Indicó que las autoridades de salud han indicado que estos días, y las próximas tres semanas, se registrará el mayor número de contagios. Sin vacunas y sin medicinas, la mejor defensa contra el virus es mantenerse en casa y respetar la sana distancia, subrayó.



¡Cuidado!



Ante el incremento de saqueos a comercios, robos con violencia a casas habitación, asalto en el autotransporte, hackeo, robo de datos y fraudes por internet, se supone como consecuencia de la pandemia y la crisis económica consecuente, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada recomiendan las siguientes medidas a fin de evitar ser víctima de la delincuencia:



-Reforzar las medidas de detección, prevención y control de accesos en casa; asegurarse que la entrega a domicilio se haga por una sola persona y que muestre identificación con fotografía antes de abrirle la puerta; interrumpir la comunicación (colgar el teléfono) en forma inmediata frente a comunicaciones hostiles; ante escenarios de violencia alejarse inmediatamente y no involucrarse; no detener el vehículo si recibe un golpe leve o le avisan que su llanta está baja; si su negocio no está operando colocar protección perimetral y alarmas.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa