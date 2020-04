HAY MADERAS QUE NO AGARRAN EL BARNIZ

Política y economía, dos sectores fundamentales para la buena marcha de un país y también son elementos propicios para alimentar las teorías de la conspiración. Si esto último es cierto y le sumamos los despropósitos y estupideces que se cometen al interior de la cúpula política del país, desenmascaran en su cruda realidad que para ser político primero hay que parecerlo y velar siempre, en los hechos, por el bienestar de los ciudadanos que depositaron en ellos toda su confianza.

Si bien es cierto que la recesión económica es mundial, principalmente por la caída de los precios del petróleo y por el colapso en los mercados de todos los países debido a la pandemia del coronavirus, identificado como Covid-19, el no tomar desde un principio con seriedad estos problemas, nos hizo perder tiempo muy valioso que esperemos no tener qué lamentar.



Al tener una economía debilitada, aunada a programas sociales a medias que pretendieron sustituir a otros ya consolidados y funcionando, además de proyectos ambiciosos que desde un inicio polarizaron la opinión de los ciudadanos y la advertencia de los expertos, nacionales y de otros países, que advirtieron la nula posibilidad de éxito, ha provocado que la incertidumbre permee entre los mexicanos y que, al parecer, los únicos que mejoraron sus condiciones de vida fueron los ciudadanos que están en la cúpula del poder y sus familias.



En el rubro de la salud, la infraestructura para enfrentar al Covid-19 está peor que nunca, con un nonato Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con una grey política que menosprecia el peligro inminente que representa esta pandemia y la falta de un Primer Mandatario que asuma la responsabilidad al 100 por ciento y no la derive en un subsecretario que lo único que hace es rendirle culto a la figura presidencial, no se vislumbra un camino que pueda asegurarnos salir bien librados.



Estas dos situaciones conforman los elementos ideales para que se propaguen las teorías de la conspiración, ya que al tener una economía debilitada por falta de inversión en los sectores productivos que incremente los empleos y el intercambio comercial que impacta directamente el nivel de vida de los pueblos y una seguridad social debilitada por pésimas decisiones al desarticular instituciones funcionando con el único pretexto de combatir la corrupción, lo único que demuestra es que el populismo no es la vía para dirigir un país.



Las teorías de la conspiración van desde que esto es un ’teatro’ armado por la disputa del control del petróleo entre los Estados Unidos y países árabes, hasta que elementos del ejército americano ’sembraron’ el virus del Covid-19 en China, obvio como siempre ocurre en estos casos, sin presentar pruebas irrefutables. Lo que sí está comprobado es que el paciente cero de esta pandemia se trata de un ciudadano de 55 años de la provincia de Hubei, de esto se supo el 17 de noviembre de 2019 y fue hasta enero de 2020, cuando se dio el primer brote en Wuhan, que se declaró oficialmente que se enfrentaba a una nueva enfermedad.



Entonces dejémonos de conspiraciones, cuestiones religiosas, estampitas y escudos protectores y trabajemos en serio como lo están haciendo varios estados de la república, siguiendo el ejemplo del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien hizo a un lado su filia partidista y se puso a la cabeza de su equipo de trabajo y mandó un mensaje a los jaliscienses lleno de seguridad y esperanza, poniendo todos los recursos de su estado al servicio y bienestar de ellos. Algo así se esperaba del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero como asienta un dicho: ’Hay maderas que no agarran el barniz’.