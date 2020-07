Hay posibilidad de regresar al confinamiento, alerta alcalde

Acuerda comité un plan estratégico para evitar que los casos positivos se salgan de control



Es difícil y delicada la situación que se presenta, sobre todo porque la gente no hace caso: Salud municipal



Taxco, 16 de julio. El presidente municipal Marcos Efrén Parra Gómez alertó de la posibilidad de regresar al confinamiento si continua con el incremento de casos, pero al mismo tiempo aseguró que si eso ocurre se vendrá una grave crisis económica para la localidad, por eso ’hay un plan en el que la sociedad debe participar y pedir que a Taxco lo mantengan en semáforo naranja para continuar con las acciones de lo contrario la dificultad regresara’.



Señaló que la situación no ha sido muy alta en relación a los principales centros turísticos, pero sí, se depende de que la siguiente semana se pueda cerrar al publico y mandar al confinamiento a la sociedad.



Expuso que, aunque las líneas que está trabajando el gobierno estatal en torno a que Taxco está a un ’crecimiento horizontal’, también indica que los contagios están en aumentó.



Por eso pidió a la sociedad a estar cumpliendo con los protocolos y las necesidades sanitarias a fin de que se pueda mantener en el semáforo Covid-19 naranja.



Dijo que se convocó ’urgentemente’ a los sectores, para aplicar una nueva forma de estrategia, para que en el sentido de que se avance en la siguiente semana, ayude a no estar el semáforo rojo,



Advirtió de las altas probabilidades de regresar al confinamiento, y por lo tanto manifestó que si eso corre será muy grave la economía de Taxco.



’Se tendrán que cerrar los tianguis y también habrá que cerrar los hoteles; regresar al confinamiento y eso duele, pero tal parece que a la gente no le duele y entonces si eso ocurre, estaremos lamentando todos los problemas económicos’.



Aseguró que en esta semana se define si se cae en el regreso al confinamiento, por eso planteó que con las reuniones de los sectores exigir que ’si Taxco su incremento es horizontal, podemos pedir que el semáforo siga en naranja, aunque cambie, para evitar que haya complicaciones económicas’.



Dijo que hay muchas personas que desconocen el tema y están convocando a no hacer caso, pero lo importante es respetar lo que se establece por parte del gobierno federal hacia los municipios.



Pactan colocar oxímetros en al menos 30 puntos públicos de Taxco



El comité municipal del Covid-19 de Taxco, acuerda ’urgentemente’ realizar un plan estratégico para evitar que los casos positivos se salgan de control y esto provoque que la ciudad en la siguiente semana regrese al semáforo rojo de confinamiento.



Ante los problemas de salud publica que han crecido y el cambio de semáforo Covid-19 de rojo a naranja, se convocó al comité de urgencia para aplicar las acciones necesarias en Taxco y evitar que el contagio se salga de control.



En este sentido, el titular de la dirección de los Servicios Municipales de Salud en Taxco, Carlos Guerra Álvarez informó que la situación se presentaba en delicado.



Calificó de difícil, lo que se vive en Taxco con la pandemia, sobre todo porque la gente no hace caso.



En esta reunión se acordó establecer las medidas de los oxímetros en al menos unos 30 puntos esenciales públicos para la detección de personas que podrían estar enfermas.