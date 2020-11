Hay rechazo de la Ley del Outsourcing

LA COPARMEX RECHAZA LA PROPUESTA DE ELIMINAR EL OUTSOURCING Y LA CTM PIDE QUE SE DE UN ANALISIS A FONDO ANTES DE APROBARLA



+Basta de impunidad de comerciantes: CSI



Mientras que la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que dirige el Senador Carlos Aceves del Olmo, se manifestó con sus reservas a favor de la iniciativa sobre outsoucing enviada a la Cámara de Diputados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de combatir las malas prácticas de esta figura de subcontratación laboral, la COPARMEX es violatoria a acuerdos internacionales .



La CTM considera también que debe darse un análisis legislativo antes de aprobarse por el pleno de los diputados, pues existen muchas empresas de este tipo que sí cumplen con sus pagos y obligaciones de seguridad social correspondiente y de cierta forma han permitido, en los últimos 10 años, una mayor generación de empleos.

Por su aporte la COPARMEX aseguró que la iniciativa de reforma a la subcontratación, también conocido como outsourcing, presentada este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no acató el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve el tripartismo y el diálogo social, en el que se asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.



La organización patronal recordó que el Gobierno Federal está obligado por tratados internacionales a consultar y luego a decidir. Además pidió dejar de estigmatizar una figura que genera bienestar para los mexicanos y sus familias.



Según la iniciativa de reforma a la subcontratación fue enviada para ’poner orden’ y frenar la defraudación fiscal y sobre todo la afectación a los trabajadores, dijo en su habitual conferencia mañanera.



La iniciativa también pretende reformar diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral outsourcing y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.



La institución a cargo de Gustavo de Hoyos dijo que, con la propuesta se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de trabajadores ocupados en el país bajo esta modalidad -según datos del Censo Económico 2019- e incluso podría afectar la competitividad de México en el marco del T-MEC.



La propuesta de reforma que busca modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene un objetivo benéfico para vigilar y garantizar los derechos laborales; en ese sentido los sindicatos de la CTM la apoyan pero debe dejar claro que no se trata de una eliminación generalizada de esta figura del outsoucing, sino de una mejor regulación y exhorto formal de operar en el marco de la ley, cumpliendo con todos los requerimientos.



Si los empresarios piden se dé una aplicación gradual, deben ser escuchados y atendidos por los senadores y diputados, a fin de que no sea pretexto para despedir trabajadores, sobre todo en estos momentos tan complicados para la economía mexicana, dijo CTM .



EMPLEADORES, COM ERCIANTES Y LOS EE.UU DEBEN ADMITIR QUE ES HORA DE PONEER FIN A LA IMPUNIDAD DE LAS EMPRESAS



’La Organización Internacional de Empleadores (IOE), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y los Estados Unidos deben admitir que es hora de poner fin a la impunidad de las empresas. La COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto los riesgos que entraña el que las cadenas mundiales de suministro no respeten las reglas del juego y no protejan suficientemente los derechos humanos y sindicales para los trabajadores y las comunidades’, señalo la Central Sindical Internacional .



La agrupación de federaciones sindicales mundiales ha acogido con satisfacción el siguiente paso en el proceso de acordar un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, pese a las difíciles negociaciones en la ONU, en Ginebra.



El grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos celebró su sexto período de sesiones, del 26 al 30 de octubre de 2020, y aprobó un informe final que constituirá la base de las negociaciones reales en 2021.



Este logro se obtuvo a pesar de la obstrucción al proceso por parte de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el rechazo de los Estados Unidos y la ausencia de mandato de negociación de la delegación de la Unión Europea.



Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, comentó a este respecto ’Los trabajadores no van a seguir esperando un acuerdo jurídicamente vinculante que exija que las empresas multinacionales se tomen en serio los derechos humanos. Es preciso que todas las partes se impliquen en el proceso y dejen de poner trabas, la Unión Europea debe desempeñar un papel más activo y esperamos que la nueva administración Biden en los Estados Unidos adopte un papel constructivo y activo en el proceso de negociación’.



En las conversaciones celebradas en Ginebra, los sindicatos de la Agrupación Global Unions exigieron que las negociaciones tengan en cuenta los siguientes elementos:



1.-Todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluidos los derechos fundamentales de los trabajadores y los derechos sindicales, tal como se definen en las correspondientes normas internacionales del trabajo;



2.-La cobertura de todas las empresas comerciales, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura, así como una reglamentación extraterritorial basada en la empresa matriz; acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos de las empresas transnacionales en el Estado de origen de las empresas multinacionales; medidas normativas que obliguen a las empresas a adoptar y aplicar políticas y procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos;



3.-Un mecanismo internacional de control eficaz para comprobar su observancia.



La declaración común del movimiento sindical sobre la propuesta de segundo proyecto revisado del Tratado vinculante puede consultarse aquí y la importancia crucial del tratado, explicada por la dirección jurídica de CSI y la ITF, puede consultarse aquí.



Los sindicatos acogieron con satisfacción el fortalecimiento de la dimensión de género en todo el texto y la inclusión de una disposición que exige explícitamente a los Estados a garantizar que los acuerdos comerciales y de inversión existentes o nuevos sean compatibles con las obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del Tratado vinculante.



Sin embargo, la delegación sindical pidió lo siguiente:



1.-El reconocimiento explícito en el tratado de que las/los sindicalistas son defensores de los derechos humanos y que los sindicatos sean reconocidos expresamente como parte integrante de los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos;



2.- El apoyo a la creación de un mecanismo de control internacional complementario destinado a supervisar su aplicación;



3.-Mayor claridad sobre la relación entre la responsabilidad en caso de no respetar los derechos humanos obligatorios y la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos.



’Los Gobiernos y las empresas están sobre aviso; no puede dirigirse una empresa violando el Estado de derecho! El comportamiento de las empresas que contravienen el Estado de derecho mundial es inaceptable’, concluyó Sharan Burrow…..