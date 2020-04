Hay riesgo social y político si no se descuentan servicios como la luz y el agua en Guerrero: Evodio Velázquez

El líder del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, puntualizó que en caso de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no condone los servicios por el pago de luz, durante esta etapa de la pandemia, a los guerrerenses, existe un riesgo social y político que llevarían al Estado a la ingobernabilidad.



Durante la entrega de apoyos alimentarios a sindicatos, prestadores de servicios turísticos de Puerto Marqués, Caleta, Bonfil y Pie de la Cuesta, así como a transportistas, policías y árbitros de fútbol; el exalcalde porteño comentó que en Acapulco el gobierno municipal morenista también debería condonar el pago del agua y el predial; como lo hacen Tecpan, Copala y Florencio Villarreal, municipios gobernados por integrantes del Frente.



Velázquez Aguirre señaló que ’si hay cortes de luz va a haber lamentablemente movimientos sociales que se van a dar, porque cómo me van a cortar la luz si yo no puedo pagar, la gente se va a manifestar, va a protestar y es el llamado a nuestro presidente, a nuestro gobernador y a municipios como Acapulco, que hoy dejen de cobrar el agua y le den estímulos fiscales a los empresarios que también es muy importante.’



’Hacemos un llamado enérgico a la CFE para que de manera inmediata el gobierno federal, nuestro presidente López Obrador, los senadores y los diputados, se puedan en este momento manifestar con toda la fuerza de los ciudadanos, para que se reduzcan los costos o se pueda incluso no pagar los recibos de luz.’



Finalmente, Evodio Velázquez reclamó que muchos empresarios están lucrando con los altos precios de la canasta básica, ’hay muchos que en lugar de estar en este momento aflojando la chequera y apoyando al pueblo, están dando caro sus productos en las tiendas de autoservicio.’ Por lo que hizo el llamado a las cámaras de comercio y a los representantes populares a regularlos y a la ciudadanía a exhibirlos en las redes sociales.



Sobre el programa de apoyos alimentarios dijo que seguirá en otra etapa, es decir, con la ’tiendita ahorradora’, que estará a cargo de la diputada local Perla Edith Martínez, quien durante esta semana también entrego insumos a diversos sectores.



En la entrega de apoyos estuvieron presentes la regidora perredista Gerelí Astudillo; el exregidor panista y actual empresario restaurantero, Guido Rentería; y el exregidor Octavio Olea.