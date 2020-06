Hay ruptura mundial del contrato social

+Pacta INFONAVIT medidas anticorrupción



La ruptura del contrato social queda expuesta en el Índice Global de los Derechos de la Central Sindical Internacional (CSI) 2020, con el mayor número de violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en siete años.



Se ha intensificado la tendencia, por parte de Gobiernos y empleadores, a restringir los derechos de los trabajadores limitando la negociación colectiva y el derecho de huelga, y excluyendo a los trabajadores de los sindicatos, con un aumento del número de países que bloquean el registro de sindicatos.



Un incremento en el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión viene a demostrar la fragilidad de las democracias, mientras que el número de países que restringen el acceso a la justicia ha seguido siendo inaceptablemente elevado, al mismo nivel que el año anterior.



Una nueva tendencia identificada en 2020 guarda relación con escándalos respecto a la vigilancia gubernamental de dirigentes sindicales, en un intento de instigar temor y presionar a los sindicatos independientes y sus miembros.



La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, declaró que: ’Estas amenazas hacia los trabajadores, nuestras economías y la democracia eran endémicas en los lugares de trabajo y en distintos países ya antes de que la pandemia del COVID-19 viniese a trastocar vidas y medios de subsistencia.



En muchos países, la represión existente contra los sindicatos y la negativa de los Gobiernos a respetar los derechos y entablar el diálogo social ha dejado expuestos a los trabajadores a la enfermedad y la muerte, dejando a los países totalmente incapaces de combatir la pandemia de manera efectiva.



’Con la vista puesta en la recuperación y la construcción de economías resilientes, el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 constituye una referencia que utilizaremos para pedir cuentas a Gobiernos y empleadores.



’Como si los datos del Índice no fuesen suficientemente chocantes, estamos viendo que algunos países van incluso más lejos. Con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus, están avanzando con su agenda contra los derechos de los trabajadores. Es una tendencia que debe frenarse y revertirse.



’El Índice Global de los Derechos pone de manifiesto la ruptura del contrato social entre Gobiernos y empleadores y la gente trabajadora. Se registra una tendencia a restringir los derechos en el trabajo mediante violaciones de la negociación colectiva, privando a los trabajadores del derecho de huelga y excluyéndolos de los sindicatos.



’Pero el Índice es algo más que una simple lista de violaciones. Constituye un claro reflejo del déficit de derechos que hemos de corregir para construir el nuevo modelo económico que necesita el mundo cuando se recupere de la pandemia de COVID-19. Deberá ser una economía global resiliente, que se apoye en un Nuevo Contrato Social: un nuevo compromiso con los derechos en el trabajo, inversiones renovadas cumpliendo con el Estado de derecho, y sentar las bases para la democracia en el lugar de trabajo’.



La región de Oriente Medio y Norte de África es la peor región del mundo para los trabajadores y trabajadoras por séptimo año consecutivo, debido a la persistencia de inseguridad y conflictos en Palestina, Siria, Yemen y Libia, a lo que se suma el hecho de ser la región más regresiva en lo que respecta a la representación de los trabajadores y los derechos sindicales.



Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2020 son Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabwe.



La séptima edición del Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica a 144 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores/as. Entre las principales conclusiones figuran:



En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga¸ en el 80% de los países se ha vulnerado el derecho de negociación colectiva¸el número de países donde se impidió el registro de sindicatos ha aumentado; tres nuevos países han entrado en la lista de los diez peores países para los trabajadores y trabajadoras (Egipto, Honduras, India)¸el número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 54 en 2019 a 56 en 2020; los trabajadores se vieron expuestos a actos de violencia en 51 países; los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido, en el 72% de los países y se registraron arrestos y detenciones de trabajadores en 61 países…..



INFONAVIT Y PNUD FIRMAN ACUERDO PARA FORTALECER PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN E IGUALDAD INSTITUCIONAL



El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmó un convenio de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, con el objetivo de fortalecer la integridad, ética, igualdad e inclusión en el Instituto, así como prevenir la incidencia de corrupción.



A través de la aplicación del Código de Ética del Infonavit y el apoyo mutuo entre ambos organismos, el Instituto busca refrendarse como referente de integridad institucional en el sector, fortaleciendo su mandato de apoyar al cumplimiento del derecho humano a una vivienda adecuada.



Las estrategias que se desarrollen en el marco de esta colaboración pueden sentar las bases para posteriores réplicas en otros sectores, organizaciones afines e incluso dependencias de gobiernos en distintos ámbitos, así como las mejores prácticas de gobierno corporativo.



El acuerdo establece tres ejes de colaboración:



1.- Desarrollo de una estrategia a mediano plazo para la implementación del Código de Ética. Un elemento importante es la creación de un marco de monitoreo que dé seguimiento a la adopción institucional del código, con particular enfoque en los cambios concretos en los procesos y las conductas de las y los trabajadores, así como las y los miembros de los Órganos del Instituto.



2.- El diseño e implementación de actividades que fomenten el cumplimiento de los manuales y las normativas institucionales, en línea con las actualizaciones al Código de Ética y mejores prácticas nacionales e internacionales.



3.- Apoyo a la formación continua del personal clave en las áreas encargadas de vigilar el cumplimiento del código, mediante el desarrollo de habilidades, conocimientos y herramientas enfocadas a fortalecer la estrategia de prevención y, en su caso, los procedimientos de investigación correspondientes.



Con estas acciones, Infonavit y PNUD contribuyen a sumar esfuerzos para el logro de la Agenda 2030 en México. En particular, para el cumplimiento del Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 ’Ciudades y comunidades sostenibles’, del ODS 5 ’Igualdad de género’ y del ODS 16 ’Paz, justicia e instituciones sólidas’.



A partir de la firma de este convenio de colaboración se inicia un proceso de análisis de fortalezas y oportunidades en el marco normativo del Infonavit que permitirá la homologación con mejores prácticas internacionales……



GACM BUSCA RECUPERAR PARA EL ERARIO LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE 49 MIL TONELADAS DE ACERO



Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación las bases para la Licitación Púbica Nacional Presencial número LPN-GACM-EB-01/2020 para poner a la venta acero A500 grado B, A992 grado 50, A572 grado 50 y API 5L X52 PSL, de lo que fuera el cancelado proyecto aeroportuario en Texcoco.



En cumplimiento a los preceptos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, GACM busca recuperar para el erario los recursos económicos que representan 49 mil toneladas de acero -9 mil 600 aún montadas- que de otra manera se desperdiciarían en una obra que fue suspendida hace más de un año.



Para ello y en seguimiento a los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales se lanzó el ya mencionado concurso que, en su carácter de público y nacional, está abierto a todas las personas físicas y morales nacionales interesadas. Las bases de la licitación pueden ser consultadas en: https://gacm.gob.mx/doc/fs_bases_licitacion_enajenacion_acero.pdf



Se trata de un ejercicio transparente en cuyas bases se establecen claramente los montos mínimos de venta por tonelada en tres mil 825 pesos más IVA y el valor máximo de avalúo de desmontaje por cada tonelada montada en cinco mil 130 pesos más IVA. Los participantes deberán contemplar todos los costos necesarios para las maniobras de desmantelamiento, carga y retiro del material, así como los trabajos necesarios de corte, desensamble, retiro de anclas, puntas de varilla ancladas a losa o muro, incluyendo la maquinaria adecuada para las maniobras de desmontaje y en su caso las demoliciones y bombeos de achique requeridos.



El periodo de inscripción para todos los interesados correrá desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 15 hasta el 23 de junio. La visita al sitio fue agendada para el 19 de junio y la junta de aclaraciones presencial se realizará en 25 del mismo mes.



Los concursantes deberán presentar sus ofertas a más tardar el día 29 de junio a las 10:00 horas. El fallo se dará a conocer el día 1 de julio de 2020 a las 16:00 horas. En caso de declararse desierta la licitación se procederá a la subasta de los bienes según se específica en la convocatoria. Todo ello apegado a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas….



