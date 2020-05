Hay todo un plan para reactivar la economía, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya cuenta con todo un plan para reactivar pronto la economía, tras la pandemia por COVID-19.



En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que el plan busca que haya bienestar, que circule el dinero, que la gente tenga para comprar, que se sigan entregando los créditos, que se generen muchos empleos y que, a partir del 1 de julio, comience a aplicarse el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



’Les transmito mi optimismo, decirles que ya falta poco, no dejemos de cumplir con las medidas, con las recomendaciones.



’Qué les dejo como esperanza, de eso que siempre digo que es una fuerza muy poderosa: que vamos a reiniciar actividades y van a reiniciar las clases pronto’ en municipios no infectados, donde se busca hacerlo desde el 17 de mayo; mientras en las ciudades donde hay más afectación será a partir del 1 de junio.



’Vamos a ir poco a poco, siguiendo todas las medidas sanitarias, abriendo el turismo, las cadenas de producción para exportar a Estados Unidos una vez que ellos empiecen con la apertura económica y comercial’, apuntó.



Añadió que a partir del lunes comenzarán a distribuirse los créditos para el Bienestar para pequeñas empresas familiares, negocios de la economía formal e informal, becas y muchos apoyos, pues se cuenta con los recursos.



’Como no hay lujos en el gobierno, tenemos ahorros, no tenemos que pedir prestado y hay reserva de recursos para reactivar la economía y para enfrentar la crisis de bienestar social. Vamos hacia adelante, tengamos confianza’, manifestó.



Forbes