Hay una "injusta" campaña de desprestigio contra el doctor López-Gatell: AMLO

Al descartar que vaya a pedir su renuncia, y asegurar que hay una campaña de desprestigio en su contra la cual calificó como ’injusta’, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es un funcionario ejemplar, preparado, un gran profesional y quien ’no creo que haya un funcionario en el mundo con esas características’.



En conferencia de prensa, y luego de la polémica que hubo en redes sociales por las vacaciones que se tomó el subsecretario en las playas de Zipolite, Oaxaca, el mandatario pidió comparar el curriculum del subsecretario con los funcionarios del sector salud que hubo en otros sexenios.



’Ha sido de mucha ayuda la de Hugo López-Gatell, es un funcionario ejemplar. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya se lo que van a contestar, a replicar es de primera el doctor Hugo López-Gatell, preparado es un gran profesional".



’Comparen, este currículum con los que fueron antes secretarios de Salud, además especialista en pandemias, preparado, con cultura general, con capacidad de exposición porque es importante saber transmitirle al pueblo lo que debe de hacerse y él tiene mucha capacidad para eso; además honesto, honrado’.



¿Cómo vamos a deshacernos del doctor Hugo López-Gatell? Hay una campaña de desprestigio contra el doctor, se me hace muy injusta porque ha estado aplicado, de tiempo completo en la pandemia’, dijo.



En Palacio Nacional, el mandatario indicó que López-Gatell ha estado sometido bajo mucha presión al encabezar las acciones en contra de la pandemia del Covid.



’Imagínense la presión lo que significa estar conduciendo acciones en contra de la pandemia, contra el dolor, con toda la tristeza, porque es un hombre sensible humano y (en cambio, recibe) golpes y golpes’.



’Entonces se me hace injusto, y que se escuche bien y se escuche lejos, nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público al doctor, como el doctor José Alcocer (secretario de Salud) y a todo el equipo, a Reyes Terán (comisionado Coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad), a todos los que están ayudando’.



En forma de burla, señaló que debería de haber un debate entre sus detractores, como, indicó, el historiador Enrique Krauze o Ciro Gómez Leyva.



’¿Por qué no se produce un debate entre Hugo y Krauze? a ver qué nos dice el doctor Krauze, o cualquier otro comunicador, Ciro Gómez Leyva, que son eminencias’, dijo.



kl