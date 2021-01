Hay videos de Felix Salgado abusando sexualmente de su víctima; denuncia ex fiscal Javier Olea

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 04 de enero 2021. ANM- El recién nombrado Coordinador Estatal de la Defensa de la 4T en Guerrero y quién se proyecta próximo candidato a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, cuenta con una acción penal por el delito de presunta violación, la cual fue frenada por cuestiones exclusivamente políticas en 2017, confirmó el ex fiscal de la entidad, Javier Olea Peláez.

En entrevista el abogado penalista, quién elaboró la carpeta de investigación en 2017, aseguró que se encuentra abierta y puede ser ejercida en cualquier momento, donde detalló que incluye un video grabado por el propio senador con licencia, tras drogarla, violarla y enviárselo a víctima.

’Existen unas fotografías que esta persona que pretende ser gobernador mando por WhatsApp a la señora, donde la esta violando y golpeando, porque no fue solamente una vez, la primera vez la drogó, y entonces abuso de ella, pero filmó la violación y esa persona trabajaba en el periódico La Jornada con él ’refirió

Incluso, aseguró que hay varios casos de mujeres que fueron atacadas sexualmente y que esta acción penal, si tiene los argumentos sólidos para proceder al desafuero.

Calificó como ’A moral’ la posición de Félix Salgado que busca la gubernatura de Guerrero y como una ’impunidad’ que no se ejerza acción penal.

’Una víctima se acercó al ministerio público, me informó la fiscal de delitos sexuales en este momento de que la persona a quienes estaban acusando en este momento por el delito de violación, de tal suerte que la mandé llamar para efecto de laborar la carpeta de investigación y se integrará perfectamente bien y que me fuera informando y la fuera yo revisando personalmente. Una vez que se integró la carpeta de investigación ordene que se judicializará la carpeta de investigación que se pusiera a disposición de un juez solicitando la orden de aprehensión de este sujeto que ahora pretende ser candidato, como consecuencia gobernadora del estado de Guerrero’ refirió

Continúo ’Se me hace un a moral, no solamente por este asunto, el que se ha motivado esta circunstancia, tengo conocimiento que antes de ser yo procurador, algunas otras mujeres fueron atacadas por el sexualmente, pero a mí me tocó integrar esta carpeta de investigación. Yo ordené en su momento que se ejerciera la acción penal en contra de esta persona no se hizo por razones exclusiva y únicamente políticas, en las que yo no estuve de acuerdo, porque antes que nada soy abogado y siempre he sido penalista, he procurado porque se haga justicia en el país, de tal suerte que para mí es una impunidad, lo que aconteció la carpeta de investigación está integrada, estimó que el ministerio público puede ejercitar la acción penal en contra de Félix Salgado Macedonio’ afirmó.

Félix Salgado Macedonio, fue señalado de abusar, en al menos tres ocasiones, de una mujer que trabajó para él durante 2016, cuando el político dirigía un periódico en Acapulco.

De acuerdo con Milenio, la acusación está plasmada en la carpeta de investigación 12030270100002020117, abierta por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, el 28 de diciembre de 2016.

A pesar de que la denunciante -identificada con las siglas JDC- ratificó su denuncia el 2 de enero de 2017 y presentó diversas pruebas como fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones, así como estudios de médicos particulares que confirmaron que había contraído una enfermedad de transmisión sexual, el expediente fue ’enterrado’.

Tras darse a conocer la designación como Coordinador Estatal de la Defensa de la 4T en Guerrero de Félix Salgado Macedonio el pasado 30 de diciembre 2020, el ex fiscal, a través de twitter, fijó un posicionamiento.

’Increíble pero cierto. Pobre estado de Guerrero, tendrá como candidato como Félix Salgado Macedonio -Por Morena- violador de mujeres. En lugar de estar preso ’probablemente’ dirigirá los destinos de Guerrero. Qué vergüenza que llegase a ganar. Adiós Inversión. Guerrerenses cuidado’ escribió. ANM