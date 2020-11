Hay voluntad política para sacar Ley de Amnistía, el populismo penal fabricó falsos culpables: Max Correa

Diputados de Morena aseguraron que los poderes ejecutivo y judicial han manifestado disposición y voluntad política para concretar una Ley de Amnistía en el Estado de México, por lo que confían que en corto plazo pueda ser aprobada.



Durante el encuentro con integrantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillo, sobre el Primer Informe sobre personas injustamente presas en el Estado, en el recinto legislativo, el diputado Max Correa Hernández recordó que a propuesta de la bancada de Morena se realizó un Parlamento Abierto donde intervinieron funcionarios estatales, el Poder Judicial, la Codhem, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, especialistas y organizaciones.



Apuntó que en la administración del ex gobernador Arturo Montiel se promovió el populismo penal con señalamientos como ’los derechos humanos no son para las ratas’, o de partidos que pedían pena de muerte a secuestradores como parte de una campaña política.



’El populismo penal fue presionando a las autoridades y no buscaron a quién la hizo sino a quien se la paga, y en el Estado de México los penales se empiezan a llenar de inocentes, y a criminalizar por ser mujeres, jóvenes, indígenas y campesinos pobres; fueron los falsos culpables que creo esta crisis del sistema de justicia penal’, acusó Max Correa.



El legislador aseguró que el Secretario de Gobierno estatal y el de Justicia y Derechos Humanos manifestaron voluntad política para respaldar la iniciativa de Ley de Amnistía en el Estado de México.



Y reiteró que el Grupo Parlamentario de Morena está comprometido con esta exigencia, por lo que confió en que pronto haya un dictamen final propositivo, una vez que se concluya el análisis en comisiones, ya con las observaciones de los poderes ejecutivo y judicial, y que pueda ser aprobada en el pleno, pese a la minoría que desprecia a los pobres y podría votar en contra.



El diputado Julio Hernández Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos recordó que son miles de casos, de presos injustos, donde los familiares señalan el terror y tortura que viven dentro de los penales.



Sin embargo, reconoció que temían que el Poder Judicial manifestara su rechazo a la propuesta legislativa, pero encontraron una postura de empatía del presidente Ricardo Sodi, por lo que hay esperanza en que salga adelante.



’El Poder Judicial nos ha dicho qué hacer para mejorarla, han reconocido que hay fallas, que hay jueces que no están poniendo de su parte, que hay jueces corruptos que califican sentencias altísimas que no van con el delito si así fuera el caso’, apuntó Julio Hernández.