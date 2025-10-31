Hay agua para la gente y para quienes cumplen la ley; se acabó el negocio del abuso en EdoMéx: Horacio Duarte

La distribución de agua estará siendo garantizada por los municipios, quienes legalmente son los responsables a través de sus organismos operadores de agua, declaró el Secretario General de Gobierno Horacio Duarte Olivares

Hay agua para la gente y para quienes cumplen la ley; se acabó el negocio del abuso en EdoMéx: Horacio Duarte
Gobierno
Octubre 31, 2025 00:09 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.- Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno informó que en el Estado de México, derivado de la Operación Caudal, no hay desabasto de agua, sino más bien un reordenamiento para que, quien se dedique a la distribución de agua, lo haga en el marco de la ley.

Explicó que, por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez, se instalaron mesas de trabajo regionales con presidentes municipales para coordinar los trabajos de regularización de empresas y pozos que operaban bajo la ilegalidad.

’Eso es un tema que tiene en su mano la Fiscalía, que fue la que inició el operativo, la que realizó el operativo; pero evidentemente la información que tenemos es que había un número muy importante de pozos que no tienen autorización, otros que estaban explotando más allá del caudal permitido’, declaró el Secretario Horacio Duarte Olivares.

Asimismo, señaló que la distribución de agua estará siendo garantizada por los municipios, quienes legalmente son los responsables a través de sus organismos operadores de agua.

Por ello, los municipios estarán dando a conocer cuáles son los pozos oficiales para que las empresas de distribución que se encuentran reguladas, puedan abastecerse de agua.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Hay agua para la gente y para quienes cumplen la ley; se acabó el negocio del abuso en EdoMéx: Horacio Duarte

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.