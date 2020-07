He recibido propuestas para ser candidata al gobierno de Guerrero: Beatriz Mojica

Ciudad de México / 28 julio, 2020.-Rumbo a las elecciones 2021 para la gubernatura de Guerrero, los suspirantes a candidatos comienzan hacer proselitismo con propuestas que apoyen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las figuras destaca Beatriz Mojica Morga, ex secretaria general del PRD, quien ante el panorama electoral del próximo año, aseguró que su objetivo es combatir la pobreza, violencia y corrupción que atraviesa su estado.

En entrevista para MILENIO, resaltó que la mejor propuesta para la seguridad de Guerrero es la reactivación económica, principalmente después de la pandemia causada por el covid 19.

’Estoy convencida de que Guerrero requiere que llegue una visión distinta para que pueda generar proyectos de desarrollo, que se vea como un estado que no sólo ha sido valiente, sino que también es positivo y aporta a la nación. En ese sentido, la visión de una mujer ayudaría mucho a darle paz a nuestro estado’, comentó.

Tras renunciar el año pasado al PRD, luego de 30 años de militancia con motivo de la alianza que se estaba gestando con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la también presidenta de la asociación Mi Corazón es Guerrero, aclaró que algunos partidos la han invitado a unirse a sus filas por el interés de competir en la gubernatura.

’He recibido ya alguna invitación, por ejemplo, por parte del Partido del Trabajo para estar en esta ruta y desde luego, en la búsqueda de una coalición que pueda estar Morena, PT y el Partido Verde’, dijo.

Sin embargo, de no ser electa, como sucedió en 2015 con su candidatura frente al PRD, resaltó que seguiría su apoyo incondicional para cualquier político de la coalición.

’He manifestado mi disposición a quien quede de la coalición si es hombre o si es mujer; nosotras hemos levantado la mano que nos gustaría ser tomadas en cuenta, ya que podemos ofrecer honestidad y firmeza al estado de Guerrero’.

Los retos en Guerrero

Dentro de los temas más álgidos se encuentra la seguridad, al estar entre los 11 primeros lugares con más homicidios dolosos y extorsión, al ubicarse en el lugar siete a nivel nacional con 742 homicidios en seis meses, de acuerdo al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Así como, el tema de la desaparición forzada de los 43 normalistas, pues hace unos días los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa incendiaron la caseta de vigilancia y ventanales de las oficinas administrativas del Congreso de Guerrero.

Al respecto, Mojica Morga dijo contar con algunos planteamientos específicos para esas cuestiones, al igual que para el turismo, todo esto, en torno a lograr la paz erradicando la impunidad y la corrupción.

’Es muy importante que se genere un proyecto para el resarcimiento social en Guerrero. La desaparición de los 43 jóvenes trajo a Guerrero, también un tema de afectación económica para diferentes municipios en donde sucedieron los hechos. Hoy, el gobierno federal del presidente Andrés Manuel y la fiscalía avanzó mucho en torno a la investigación. Sin embargo, sigue siendo un gran pendiente el resarcimiento del daño social que fue causado en el estado’.

Asimismo, resaltó que para que no vuelvan a ocurrir esos hechos lamentables, se requieren políticas específicas y la creación de proyectos estratégicos de crecimiento económico. Ahora bien, en la cuestión turística, no es la primera vez que Beatriz Mojica retoma el tema del desarrollo de la Riviera Afromexicana, la cual va desde Puerto Marqués en Acapulco, hasta Cuajinicuilapa en la costa chica de Guerrero.

’El desarrollo de la Riviera, beneficiaría alrededor de 12 municipios y reconocería a los pueblos afrodescendientes, sobre todo, desarrollaría esa región de turismo de playa en una combinación con turismo cultural’.

Guerrero es una de las entidades federativas que se ubica en un grado de mayor pobreza. Según el informe ’10 años de medición de pobreza en México 2008-2018’ del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Guerrero es uno de los estados con mayor porcentaje de población en situación de pobreza con 66.5 por ciento, sólo por detrás de Chiapas con 76.4 por ciento.

’El gobierno priísta que está, ha aumentado en cuatro puntos la mediación del Coneval. Hoy, gracias a los programas del presidente Obrador se atiende a los pobres. Sin embargo, es muy importante que el estado complemente esos programas federales con la generación de políticas públicas’.

Por último, Mojica Morga subrayó que una de las prioridades es la lucha contra las mujeres, más si hay una al frente. Ante la interpelación que entre enero y mayo de 2020 asesinaron a mil 618 mujeres en México, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), planteó que los sistemas de justicia deben funcionar, pero también debe haber una capacitación de los ministerios públicos.



’El 30 por ciento de los hogares guerrerenses, las mujeres lo encabezan. Por tanto, es muy importante que procuremos políticas públicas a favor de las mujeres y que combatamos las injusticias y la impunidad’.

Fuente: Milenio