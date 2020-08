Héctor Apreza, y el coronavirus…

(Carta a Don Héctor)



COMO MUCHOS, COMO MILES DE GUERRERENSES, y cientos de miles en el país, incluidos secretarios de estado, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales, y claro, gente del pueblo, el coordinador de los diputados priístas en el Congreso del estado, Héctor Apreza Patrón, también se infectó de coronavirus. La enfermedad, como ha quedado demostrado, es altamente contagiosa y mayormente letal en los hombres y mujeres de la tercera edad, así como en aquellos que padecen enfermedades crónico-degenerativos, o en su caso sobrepeso.



Y la prueba más palpable de la gravedad de la pandemia, que ha generado una crisis sanitaria en todos los países, además de una crisis económica, es que tan solo en México los casos de coronavirus suman ya 449 mil 961 al día de este martes 04 de julio, así como 48 mil 869 decesos; de éstos, tan sólo este día se registraron 6 mil 148 casos positivos y 857 defunciones.



Lo lamentable es que con todo y la gravedad del caso, aún hay un amplio sector de la población que se resiste a utilizar el cubrebocas, sugerido por la Organización Mundial de la Salud, lo que ocasiona un incremento en los contagios, que se acentúa con los casos asintomáticos, es decir, aquellos que teniendo el coronavirus no presentan ninguno de los síntomas.

Resulta paradójico, o al menos así lo parece, que quienes no siguen ni ponen en práctica las medidas de prevención, como el lavarse las manos continuamente, estornudar correctamente, mantenerse en cuarentena, hacer uso de la sana distancia, y la utilización del cubrebocas, no se contagien y por lo consiguiente no se enfermen como ahora lo está el diputado local priísta y muchos guerrerenses más que no solo luchan en los hospitales para salvar la vida, sino también en sus casas donde llevan a cabo el tratamiento médico.

A propósito, cabe decir que el propio gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, en su momento contrajo la enfermedad, así como otros funcionarios de su gobierno, incluso con resultados funestos. La alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz, hace poco también dio a conocer que se contagió del coronavirus, por lo que anunció su confinamiento a fin de no propagar el contagio, y para el tratamiento médico respectivo.

Cabe decir que el diputado Héctor Apreza dio a conocer que desde su confinamiento seguirá atendiendo sus labores legislativas, pues además de coordinador la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, es secretario de la Junta de Coordinación Política, es decir, el segundo de a bordo del Poder Legislativo, quine si bien se mantiene en receso, cada semana sesiona la Comisión Permanente, que por cierto lo hará este miércoles a fin de reforzar la estrategia para reducir los riesgos de contagio y discutir si es viable llevar a cabo la sesión extraordinaria de este mes de agosto.



Apreza Patrón, hay que decirlo, es de los diputados de la 62 Legislatura con mayor experiencia legislativa, reconocido por sus dotes de negociador y valorado por ser una voz responsable, honesto y con visión política, además de que privilegia el bien común por sobre los intereses personales o de grupo.



Por ello, y porque además tiene una larga carrera política y dentro de la administración pública, pues se ha desempeñado como presidente municipal de Olinalá, diputado federal, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, dirigente estatal del PRI y secretario de Finanzas del Gobierno del estado, se le menciona también como uno de los tres aspirantes del PRI a la gubernatura del estado.



En fin, el tiempo lo dirá. Mientras, el legislador priísta, como muchos, muchos guerrerenses, afronta el coronavirus de su casa, sin descuidar su tarea legislativa. Al fin que aún hay tiempo, y el PRI, su partido, tiene su propia estrategia electoral con la cual enfrentar al partido del Presidente de la República.



Por último, en el Congreso del estado dicen, en voz del diputado Heriberto Huicochea Vázquez, que el caso de Apreza Patrón debe servir para no tomar las cosas a la ligera, y entender que todos están expuestos al contagio, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.



Nadie pues, está exento de contraer coronavirus, de ahí que el gobernador del estado de manera insistente llame a la población a protegerse del mal del siglo 21.



Comentarios: [email protected]