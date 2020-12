Héctor Astudillo, el octavo gobernador mejor evaluado

*¿Medir a 4 o a 6 en Morena?



Interesante los datos que da a conocer la empresa consultora Mitofsky, la cual en la última medición del Ranking de los gobernadores, ubica al de Guerrero en el octavo sitio de los mejor evaluados.

Con esto Héctor Astudillo Flores sube dos escalones más en el mes de noviembre, con el 53.1 de aprobación, después de que en la medición anterior estuviera ubicado en el escalón diez del Ranking nacional de mandatarios.

Sin duda, este resultado que muestra una tendencia a la alza, es resultado de la manera en que han atendido el problema de salud pública generado por la pandemia de Covid-19 en Guerrero.

Si bien es cierto que este virus ha pegado duro con enfermos y fallecimientos, está claro que el gobernador y su equipo, en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales, han atendido el problema de manera pronta y coordinada, para que no se les fuera de control ni rebasara la capacidad de atención en los hospitales.

Es cierto que lastimosamente hay fallecidos, pero en algunos municipios han reducido el porcentaje de enfermos y muertos por esta enfermedad, y esperemos que esa sea la tendencia y no se incrementen los casos durante el fin de año e inicio del otro.

Por eso el gobierno del estado ha seguido tomando medidas que evitan aglomeraciones en las festividades decembrinas y religiosas para reducir los contagios del Covid-19.

HAY EQUIPOS DE LOS ASPIRANTES DE MORENA QUE se registraron para buscar la candidatura a la gubernatura de ese partido que, buscando sorprender al respetable, han filtrado una lista de los supuestos 4 finalistas que serán medidos en la encuesta que será levantada para decidir su candidato.

Esa supuesta lista, que empezó a circular hoy lunes, se maneja que serán Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar, Luis Walton y Bety Mojica, quienes llegarán a la recta final.

Cosa que parece difícil de creer, porque aunque sus contrarios desean dejar fuera a la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román, que siendo morenista de cepa, jamás aceptaría que de buenas a primeras le quitaran su derecho a ser medida.

Sin duda, está complicado para quienes decidirán la lista de los 4, porque varios serán los excluidos.

Pero vale mencionar lo que dijo durante una entrevista radiofónica, Luis Walton, hoy lunes, recordó que ha acompañado a López Obrador en sus campañas presidenciales, a excepción de la elección del 2018, cuando hizo campaña por el panista Ricardo Anaya Gutiérrez.

Y justo es eso lo que muchos morenistas radicales no le perdonan al gasolinero, haber hecho campaña por un panista, a quienes el presidente de México considera sus enemigos, pese a los aperturistas que abrieron el registro para los externos.

No se sabe si esta opinión de rechazo se logrará imponer o finalmente será admitido para ser incluido en la encuesta, pero de que tiene un fuerte rechazo, eso es innegable en Morena.

Ahora, si se argumentan razones de género, Morena tendría que medir a dos mujeres y dos hombres para que haya paridad de género: 50 50.

O en su caso medir a seis, tres hombres y tres mujeres. Y esa sería una decisión menos injusta, porque así podría medir a Félix, Pablo, Walton, Adela, Bety y Nestora.

Aunque no faltan aquellos que gustan especular en las mesas de café, y creen que medirán a cuatro porque Félix tiene un pie fuera de Morena, que hará realidad si confirma o percibe que la encuesta será cuchareada o que los dados ya están cargados para un aspirante.

