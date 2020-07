Héctor Astudillo es un buen activo político para el PRI en 2021: Jorge Salgado Parra

Ante los buenos puntos de aprobación del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, el diputado local Jorge Salgado Parra, manifestó que el trabajo del jefe Ejecutivo sacará avante al PRI en los comicios de 2021, lo anterior referente al voto de castigo que tuvo el tricolor en la elección de 2018.



Entrevistado por el Pool de Medios ’Guerrero en Redes’, Salgado Parra expresó que Héctor Astudillo ha hecho un trabajo ’digno’ en el estado, mismo que ha sido reconocido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que pese a los señalamientos que hay contra el partido que lo llevó al poder, el mandatario ha demostrado transparencia y buenas cuentas.



’Tenemos que tomar el ejemplo del gobernador y su buen trabajo para que al PRI le pinte un buen panorama en los próximos comicios, debido a que los resultados de la elección de 2018 no serán los mismos porque López Obrador ya no irá en la boleta electoral’, reconoció.



Fue enfático al decir que el PRI debe renovarse y que en caso de haber señalamientos de corrupción a algún funcionario público, se debe investigar y castigar a quien resulte responsable de la malversación, pues coincidió en que la sociedad está cansada de malos manejos financieros de las autoridades.



Al ser cuestionado por la pasividad del Congreso de Guerrero, Salgado Parra rechazó que haya un estancamiento de las reformas como lo han señalado legisladores de Morena y mencionó que si no han pasado la mayor parte de las iniciativas, es porque a la hora de la revisión resaltan errores que tienen que ser resueltos; en algunas otras leyes como la llamada Matrimonio Igualitario continúa en debate, acotó.



’No es cierto que la actual Legislatura tenga tortuguismo o ineficiencia. Sí hemos resuelto leyes importantes para la sociedad, también es cierto que la mayor parte de propuestas de ley se han hecho sin la estricta revisión y cuando es tiempo de hacer el balance, éstas no pasan por errores garrafales que deben ser resueltos’, refirió.



Finalmente, añadió que esperará los tiempos para hacer válido su registro ante el Instituto Nacional Electoral y participar como candidato a la alcaldía de Chilpancingo, en caso de obtener la candidatura, mientras tanto, el diputado exclamó que seguirán trabajando para contrarrestar los efectos del COVID-19 en Guerrero y mejorar la calidad de vida de sus representados.