Héctor Chávez Ruiz, transformando al PRD Hidalgo

En entrevista para Líderes Políticos el presidente del PRD en Hidalgo nos habla de los retos que tiene como partido de izquierda para estos comicios, sin duda alguna tenemos grandes perfiles, grandes seres humanos que estarán dando lo mejor de sí en cada uno de sus municipios, la gente los arropa, escucha sus propuestas y se identifica con ellos y harán un excelente trabajo como gobernantes.



La honestidad, honradez, esencia y ser persona de una sola pieza, son valores que independientemente de las circunstancias, debemos seguir, siendo congruentes ante cualquier situación; valores que son parte de las lecciones que le fueron legadas por el seno familiar a Héctor Chávez Ruiz, joven con 36 años de edad, casado, y con una hermosa de bebe de 4 años, originario de Pachuca, Hidalgo, menciona que la responsabilidad y el compromiso son indispensables en él, se considera una persona que prácticamente entrega todo lo que tiene para sacar avante los encargos que se le confieren, la lealtad es fundamental menciona, ya que las personas poco a poco van perdiendo esta y sobre todo en el tema de la política, la lealtad no con los demás, si no con uno y con sus principios.



¿Qué libros le agradan y por qué?

Me agrada relajarme y leer un buen libro como el Príncipe de Maquiavelo, el arte de la guerra de Sun Tzu, porque son libros que aún con el tiempo siguen prevaleciendo y muchas de las cosas que plasmaron en su momento siguen siendo referente obligado para la situación actual, también hay otro libro que me fascina, la locura en el poder, donde te explica un poco del actuar de ciertos gobernantes en distintos momentos de la historia del mundo, entonces ahí puedes entender los excesos que se cometieron por algunos, o las debilidades que tuvieron otros, siempre que el gobernante utiliza ese tipo de juegos es porque no estaba del todo lucido, en esos momentos ejemplifica muy bien los contrastes o las situaciones del porque se tomaron ciertas decisiones, hay una trilogía del autor Santiago Posteguillo de sus libros el Africanus, las legiones malditas y los asesinos del emperador son obras muy importantes y súper recomendables.



¿Por qué se unió a las filas del PRD?

Porque siempre me había llamado desde muy pequeño la atención los movimientos sociales, la gente buscaba una mejor condición de vida, porque miraba aquellos personajes que se indignaban ante las injusticias que había en el país, porque yo veía que desde la oposición se podían hacer muchas cosas, señalar muchos abusos, muchos excesos, y el único partido que hacia eso, que denunciaba y al final acompañaba a los ciudadanos en sus luchas, en sus batallas, que encabezaba sus causas, era el PRD; por eso, me enliste en sus filas para poder desde ahí, encontrar una forma de hacer lo que a mí me gustaba, también porque el PRD fue el único partido que me abrió la puerta, que me reconoció como un militante más, a diferencia de otros partidos, que utilizaban prácticamente a los jóvenes en ese entonces, para poder asumir en tareas menores sin ningún reconocimiento, y acá nos fuimos formando desde abajo.



¿Cree que los jóvenes que estén integrándose a filas del PRD tengan oportunidad de sobresalir, o serán espectadores únicamente, y de ser integrados que papel estarían realizando?

Yo creo que hoy los jóvenes tienen una gran oportunidad en el PRD, hay un relevo generacional muy importante, la mayoría de la gente que hoy está dirigiendo el partido somos jóvenes, no pasamos de los 38 años, lo que permite que lleguen nuevos cuadros, los jóvenes que se interesen en el PRD, en la política, se sientan identificados con los dirigentes que ven, ya que traemos ideas diferentes y una forma diferente de hacer política. El PRD está preparado para una nueva era, para que los jóvenes puedan empoderarse de los espacios que hoy tiene el partido y que no sean solamente utilizados como carne de cañón o para otras cosas, menos para aprovechar el potencial que tiene la juventud en la política.



¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el PRD?

En esta elección, por supuesto que el abstencionismo, creo que es un enemigo a vencer, los retos seguirán siendo el conducir a un partido hacia nuevos escenarios ganadores, debemos de seguir insistiendo en que aprendamos de los errores del pasado y de otros partidos, creo que seguiremos teniendo la visión de seguir generando consensos y acuerdos para que le vaya bien, no solo al partido, sino a los ciudadanos, el reto mayor en lo inmediato, es lograr ser el aglutinador de grandes fuerzas de asociaciones civiles, de políticos y de ciudadanos para el 2021, poder tener o quitar la mayoría de los que hoy gozan del mayor número de espacios en el Congreso, desde ahí volver a reencausar la vida democrática e institucional del país.



¿Cómo vislumbra al PRD en estas contiendas electorales?

Veo a un PRD muy fortalecido, muy estable, con muchas ganas de demostrar que somos la verdadera izquierda dentro del país, a un PRD que se cansó de los pleitos internos, muy ordenado, con gran vocación de servicio, siempre con ganas de aportar lo mejor para sacar adelante al país, en función de que se está pretendiendo instaurar un gobierno totalitario, presidencialista, que no escucha ni ve a la oposición, un PRD de los 90´s donde las luchas que nos dieron origen, al final siguen estando presentes, verlo renovado y con muchas ganas de salir adelante.





¿Cuáles son las principales propuestas de campaña del PRD?

Son muchas, pero la principal es que no les vamos a prometer ya nada a los ciudadanos, sino que queremos gobernar con ellos, indistintamente de las propuestas que pudiéramos hacer, los espacios que se elegirán después en la administración, tendrán que ser ocupados por ciudadanos, y lo que estamos planteando una vez que lleguemos a los gobiernos municipales, es poder empoderar a los ciudadanos para que ellos con nosotros, tomen las mejores decisiones para sus municipios, requerimos o estamos planteando a la población, que vamos a hacer gobiernos transparentes, donde haya rendición de cuentas, eso es algo que todos los partidos políticos al final proponen, pero nosotros sabemos cómo hacerlo. Nombraremos contralorías sociales, para que los ciudadanos sepan en donde están los recursos del municipio, cuanto llega a las arcas de cada municipio, cuanto se gasta, en donde se gasta y cuanto hay, para que de alguna manera los ciudadanos estén muy pendientes y vigilantes del recurso que existe en las presidencias.



Otra propuesta es que vamos a implementar los presupuestos participativos, estos tienen que ver con lo que se tendrá que hacer a través de la ciudadanía; esto es muy importante, porque los ciudadanos que se organicen en sus colonias, barrios y comunidades irán a tocarle la puerta al presidente municipal, para decirle cual es la obra que quieren que se realice, para que los presidentes y ayuntamientos no gobiernen bajo ocurrencias, sino que la gente sea quien proponga las obras y acciones a implementar, bajo un periodo previo y la autorización del presupuesto municipal.



Otra propuesta que traemos como PRD es que derivado de la contingencia sanitaria, se van a acarrear una serie de problemáticas, en los temas no sólo de salud, de empleo, seguridad, economía, y lo que vamos a plantear a todos nuestros presidentes municipales que serán electos el 18 de octubre, es qué se genere un fondo municipal para empleo temporal, para que el dinero se quede con aquellos ciudadanos que hoy están sufriendo los embates de la contingencia sanitaria, que desafortunadamente se quedaron sin empleo y entonces desde los gobiernos municipales plantearemos el rescate económico de esas familias, obviamente dotándoles de un empleo temporal que les servirá de mucho para que puedan combatir o disminuir en gran manera la situación que hoy están atravesando.



En su acompañamiento a los candidatos, ¿Cómo percibe a la ciudadanía?

Yo veo a mucha gente cansada de una clase política, que no ha respondido a las expectativas, veo a mucha gente desilusionada por aquellas falsas promesas que les han hecho, todas las han incumplido, veo a mucha gente desesperada, tratando de encontrar mejores condiciones de vida, pero también veo a mucha gente buena, trabajadora, que tiene una gran esperanza y una gran expectativa de que alguien pueda ayudar a que tengan mejores condiciones de vida, a que sus hijos tengan una excelente educación y de calidad, veo gente que requiere de un mejor servicio de salud, de mayor seguridad, veo ciudadanos que lo que necesitan es una oportunidad para demostrar todo el potencial que pueden tener en la administración pública, veo ciudadanos que hoy se quieren empoderar en los espacios políticos y creo que eso es benéfico, veo a mucha gente dispuesta a lo que sea para poder cambiar sus condiciones de vida.



Algún mensaje que desee enviar a los lectores

Que confíen en nosotros, que sigan participando, que alcen la voz, no perdamos la capacidad de extrañeza como seres humanos, que no nos conformemos, a lo que hoy vemos en el tema de salud, seguridad, empleo, y que al final sea siempre la misma realidad, sino, ser sabedores de que sí hay un nuevo camino, de que hay una nueva forma de hacer las cosas, nos ira bien a todos si trabajamos de manera unida y coordinada, creo que no ayuda en nada la discusión o la polarización en el país, necesitamos un gran esfuerzo de reconciliación nacional, vamos a salir adelante entre todos, sigamos confiando en las instituciones, construyéndolas, sabiendo que al final el PRD, estará dispuesto y preparado para enfrentar nuevos retos para sacar adelante a nuestros municipios, a nuestro estado y al país entero.