Héctor Guillermo León Chaires

Tu voluntad es mi fuerza



La lealtad, amor y convicción son los valores que lo definen, hombre trabajador con 6 hijos, sabe del esfuerzo que se tiene que realizar para lograr el diario sustento familiar, conocedor de su municipio, sabe de sus dolencias y está dispuesto a asumir ese reto, no será fácil, pero canalizará todo su trabajo para que los habitantes de Tepeji del Río tengan una mejor calidad de vida, mejores condiciones laborales y crear más fuentes de empleo.



Está convencido de que, si no llevamos a cabo estos valores como seres humanos, difícilmente vamos a ser capaces de hacer algo por alguien, es importante tener empatía con la ciudadanía ya que, si uno no se pone en los zapatos de ellos, se corre el riego de dejar de lado el amor al prójimo, de ayudarlo a salir adelante, a crecer y ser un ser humano que después pueda retribuir a la sociedad lo mejor de sí.



En entrevista exclusiva para Líderes Políticos nos comentó que se unió al PRD por la ideología de izquierda, de tener la obligación moral de apoyar a la comunidad vulnerable y hacer valer los derechos de la ciudadanía, trabajaré fuertemente y de la mano con la gente, escucharé atento sus necesidades y brindaré mi apoyo incondicional para proporcionar una mejor calidad de vida a todas y todos los ciudadanos, sabe que hacer equipo es la mejor fórmula para crear proyectos de calidad.



Escuchar a la ciudadanía y contrastar con ellos en su sentir, es lo que he venido realizando y ese es nuestro principal motor que justifica las decisiones tomadas, trabajaré arduamente en la Salud, y prueba de ello, es que de las 9 casas de salud con las que se cuentan, mi compromiso será que estén totalmente equipadas con médicos las 24 horas y los 365 días del año, fortaleceremos la prevención para bajar los índices de mortandad.

En Infraestructura; vamos a crear puentes, pavimentar y meter drenaje en todas las comunidades alejadas lucharé por tu comunidad, por tu familia y por ti nuevamente.



Por último, comentó que percibe muy entregada a la ciudadanía en nuestro proyecto político, y eso me llena de satisfacción y me compromete aún más, apoyaré a los niños que tienen alguna enfermedad, llámese insuficiencia renal, cáncer o cualquier otra, trabajaré en beneficio de los adultos mayores y principalmente por nuestro municipio ya que nos hacen falta muchísimas cosas, estaré trabajando en armonía poniendo mucho énfasis en la palabra trabajo.