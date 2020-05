Héctor Martínez Serrano y Ricardo Perete (II)

SEGUNDA PARTE



Continuamos con los recuerdos de vida, sobre todo profesionales, que nos heredaron Héctor Martínez Serrano y Ricardo Perete, en sus respectivas incursiones por los medios de comunicación, que fueron la razón de su existencia en el sentido estricto de servir a la sociedad a las que nos debemos.



Ricardo Pérez Gutiérrez, ’Ricardo Perete’, al igual que Héctor fue oriundo de Guanajuato y ambos Celayenses, se hizo y se formó en Excélsior Cooperativa, siempre cubrió la fuente de espectáculos e hizo famosa su muy leída y prestigiada columna ’Corte’, por ello mismo, Periodistas Cinematográficos de México, PECIME, le rindió homenaje póstumo en las redes sociales.



Dijimos que Martínez Serrano se le recordará como un indiscutible ícono de la Radio y que pudo ser de la Televisión. Me encanta escribir historias:



Después, como lo relatamos en la entrega anterior, de que Emilio Azcárraga Milmo, ’El Tigre’, creara en 1956 la primera redacción periodística radiofónica en la XEDF, ya al frente del emporio que fundara su padre Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, en 1968 decidió crear la originaria Redacción Periodística de la Televisión, es decir, de Telesistema Mexicano, hoy Televisa,



Con esta histórica medida dio por terminada toda una época en la que los tres principales diarios elaboraban los noticieros de la televisión: en Canal 2 el Noticiario ’DM Nacional Excélsior’ que conducía Ignacio Martínez Carpinteiro y del que fue figura singular el ahora decano colega-hermano, Carlos Fernando Ravelo y Galindo; en Canal 4, el noticiario ’Philco-Novedades’ de Don Guillermo Vela, que heredé como conductor; y en el Canal 5, ’Cuestión de Minutos’ de ’El Universal’ con Enrique Figueroa.



Ricardo Perete fue fundador en 1952 de Últimas Noticas, el diario vespertino de la Casa Excélsior, en la cual ocupó varios cargos directivos, es de resaltarse que fue un destacado miembro y presidente de la Asociación de Editores de Periódicos Diarios de la República Mexicana, A.C., AEDIRMEX.



Ya como director de Noticiarios de Telesistema Mexicano, a partir de finales de 1968, el reto más importante era el noticiario de la 23:00 horas de XEW TV, Canal 2. Invité al muy joven y ya prestigiado conductor de radio Héctor Martínez Serrano para que fuera el conductor titular del nuevo esfuerzo periodístico televisivo.



Cuando todo estaba listo, me cambiaron ’la jugada’, me obligaron desde la vicepresidencia a cargo de Aurelio Pérez ’Villamelón’, para que en lugar de un conductor del noticiario fueran tres, se decidieron para que compartieran pantalla con Héctor, a Gabriel Fernández, locutor y después esposo de otra gran amiga, María Antonieta de las Nieves ’La Chilindrina’, más otro compañero que lamento no recordar su nombre. Todo estaba más que calculado: el proyecto, obviamente, que fracasó. CONTINARÁ.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.





Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.