Héctor Martínez Serrano y Ricardo Perete (III)

TERCERA PARTE Y ÚLTIMA



Terminamos, desde luego en forma muy apretada, con algunos rasgos de sus labores en los medios populares de comunicación de los que seguirán siendo, en el recuerdo, grandes amigos y reconocidos profesionales: Héctor Martínez Serrano quien emprendió el viaje al éter eterno a los 88 años y Ricardo Pérez Gutiérrez ’Ricardo Perete’, también octogenario.



Terminada la aventura de director primigenio de los noticiarios de la Televisión que duró poco menos de dos años, la anterior etapa en el emporio Azcárraga fue de 18 años; Héctor Martínez Serrano, que había emigrado de Radio Centro a la ’joya de la Corona’, XEW ’La Voz de la América Latina desde México’, continuó en la misma con estupendo éxito. Para no dejar cabos sueltos, les diré que al horario estelar de noticias de Canal 2, llegó Jacobo Zabludovski Kraveski con ’24 Horas’, nosotros emigramos a Televisión Independiente de México, ’Canal 8’.



Ricardo Perete perteneció a toda una gran generación de reporteros de espectáculos, algunos de ellos llegaron a ser directores generales de sus medios. Como presidente de Asociación de Editores de Periódicos Diarios de la República Mexicana, A. C., AEPDIRMEX, le tocó ser orador oficial en las Comidas de la Libertad de Prensa, que le ofrecían anualmente los directores al Presidente de la República en turno. Su columna ’Corte’, se publicaba hasta ahora en el diario ’unomáuno’.



Héctor Martínez nació en noviembre de 1933, inició su trayectoria en la estación de radio local, XEY, emigró al entonces Distrito Federal e ingresó al Grupo Radio Centro y luego a la ’W’, con programas históricos: ’El Risometro’, ’El Cochinito’ y ’La Hora del Ranchero’, después de 33 años, se integró, por breve tiempo, a Radio Formula y nuevamente a Radio Centro, donde inició en la Capital de la República y concluyó, hasta su último aliento, tras 17 años, con su programa ’Buenos días con Héctor Martínez Serrano’. Siempre dio oportunidad en sus programas a nuevos valores de la canción vernácula, a la cual se consagró con el propósito de expandir la cultura mexicana.



Ricardo Perete, fue inseparable de su querida esposa, que adoptó su apellido, Sally de Perete, quien también en triste mes de mayo, pero de 2017, emprendió el viaje al eterno éter. Distinguida promotora y conductora de los festivales populares al aire libre.



Cuando se fundó la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, los Perete ya habían creado una organización gremial: ’Unión Voces y Rostros del Periodismo, A. C., de inmediato la ingresaron a nuestro ente nacional. También fue presidente de la emblemática Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, AMPRYT.



Así fueron, ahora en el recuerdo, algunos rasgos de sus ricas vidas en los medios de comunicación de Héctor Martínez Serrano y de Ricardo Perete, entrañables amigos y reconocidos comunicadores. A sus queridas familias, a sus incontables amigos, a sus radioescuchas y lectores, nuestra solidaridad en el dolor de sus partidas físicas. In Memóriam.



