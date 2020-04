Hell and Heaven 2020 fue espectacular

Se llevó a cabo los días 14 y 15 de marzo sensacional Festival masivo de música de rock, Hell and Heaven 2020, con una enorme afluencia, donde participaron bandas profesionales nacionales e internacionales con una gran trayectoria, que con su música hicieron un ambiente maravilloso.



Con sus cuatro grandes escenarios y un gran equipo de audio con sensacional fidelidad y una iluminación muy grata a la vista, que hacían resaltar todo el Foro Pegaso, así como diversos y formidables efectos especiales, que, junto con la enorme afluencia, sus aplausos y ovaciones junto con la música interpretada por las profesionales bandas de rock nacionales e internacionales, se creó una atmósfera muy agradable que fue digna de este grandioso festival, donde todo mundo estaba feliz y pasándola increíble como suele ser en este tipo de espectáculos.



Cabe señalar que fue un espectacular Festival Hell and Heaven 2020, que se llevó a cabo 14 y 15 de marzo, en las instalaciones de Foro Pegaso el cual se ubica dentro del recinto Centro Dinámico Pegaso, con dirección: km 52.5, Carretera, Toluca-Naucalpan, 50220 San Mateo Otzacatipan, Estado de México.



Evento masivo donde todo el público asistente se veía muy feliz de ser partícipe de este extraordinario acontecimiento de música de rock, con extraordinarias bandas seleccionadas nacionales e internacionales, pese a la imposibilidad de desplazar a varios artistas luego del cierre de fronteras en Europa y Estados Unidos a causa de la emergencia sanitaria mundial que se ha desatado y que derivó en la cancelación de varias agrupaciones.



El Festival Hell and Heaven cumplió con el público mexicano al presentar un elenco el primer día, en el que destacó la participación de los británicos Deep Purple así como también de los norteamericanos Manowar, en la que fue su primera y última vez en este país, así como la presencia de Phillip H. Anselmo and the Illegals, Amon Amarth, Powerwolf, entre otros por mencionar algunos, dejando felices el primer día de Hell and Heaven 2020 a todos los asistentes.





Cabe señalar que fue una gran producción técnica en todos los escenarios en la que destacó la puntualidad en los horarios señalados, el festival arrancó con un dispositivo de control sanitario tal como se había ofrecido en un inicio, con personal especializado que estuvo atento a cualquier eventualidad a efecto de preservar un ambiente salubre entre los asistentes, con lavamanos y jabón y gel antibacterial en cada una de las zonas de ingreso al público al interior del festival, así como en todos los servicios que se usaron.





Grandioso el gran papel que desempeñaron los organizadores al haber tomado la decisión de continuar adelante con el festival pese a las cancelaciones derivadas de la incertidumbre mundial por la propagación del coronavirus Covid-19, pues Hell and Heaven era ya esperado por miles de asistentes que llegaron de diversas partes del país y del mundo. Con una cifra cercana a los 60 mil espectadores, todos se marcharon contentos tras escuchar a Deep Purple y el apoteósico cierre de Manowar esta noche que ofreció un show irrepetible que fue espectacular con una gran escenografía y con fuegos artificiales.



El segundo día de Hell and Heaven 2020 desde el mediodía la gente comenzó a ingresar al recinto al tiempo que en el Alternative Stage sonaban Ruinas, Inés Chávez y Deathdealers, mientras que en el Hard Tent las bandas Olded, Young Lust y Pancho Killer hacían de las suyas. En el escenario gemelo principal, denominado como Hell y Heaven Stage respectivamente, la presencia de Raped God 666, el Cuervo de Poe, Salvador y los Eones, Cemikan (que hizo uno de los mejores shows de la tarde y que dejó patente el porqué son la banda mexicana preferida del Wacken) armaban la fiesta mientras los asistentes comenzaban a poblar la amplia explanada del Centro Dinámico Pegaso.





La constante esta tarde fué ver a familias completas llegando a disfrutar de un festival musical escuchando a sus bandas favoritas. El conocer de forma oportuna los horarios ayudó a que la movilidad entre los escenarios fuera fluída, lo que permitió que las aglomeraciones y confusiones prácticamente no existieran.



La aldea vikinga que albergó batallas a su estilo y con personajes de la época sirvieron como remanso ante la furia que ya se desataba gracias a los riffs de bandas como Deadly Apples, Hypno5e, Pressive, Incite, Raxas, Anna Fiori, entre otros talentos que dejaron muy en alto el ánimo del público.



La constante en cada uno era la satisfacción visible de la gente al estar disfrutando del que muy probablemente sea el último evento masivo en las próximas semanas que se desarrolle en el país, tras la cascada de cancelaciones y postergaciones que tornan incierto el panorama del entretenimiento.





Los promotores del festival Hell and Heaven comentaron sentirse afortunados de tener el apoyo y respaldo del público en ambas jornadas y, sobre todo, sorprendidos al ver tantas opiniones positivas en todas las redes sociales, en donde de forma unánime mediante diversos mensajes les reconocían el esfuerzo de haber seguido adelante con el evento.





Al final y tras la descarga de Jinjer como cierre del décimo aniversario del festival, en la puerta de salida del Foro Pegaso se leía con claridad en el arco ’Nos vemos en el 2021’. Así se hará seguramente y esta vez nada impedirá que se demuestre porqué Hell and Heaven es el mejor festival de su género en este país.



Felicitaciones a los organizadores Live Talent, de este gran acontecimiento Hell and Heaven 2020, que fue del agrado de toda la gran afluencia que asistió, quienes quedaron felices, ya que con este tipo de espectáculos se da auge a la cultura musical y al sano entretenimiento en nuestro país.