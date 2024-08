Las hermanas Ofelia, Clara y Marcela Galindo Zamudio donaron la casa de sus bisabuelos, ubicada en el centro de la comunidad de San Pedro Chiautzingo y construida en el año de 1800, al municipio de Tepetlaoxtoc presidido por el alcalde Ismael Olivares Vázquez, para albergar la casa del Adulto Mayor ’Tenanco’.





Durante su intervención, en esta entrega de la casa del Adulto Mayor, el edil tricolor

Olivares Vázquez, señaló que este grupo de la tercera edad no contaba con un espacio para realizar dichos talleres, por lo que muchas veces trabajaron en el patio de la delegación sólo cubierto por una lona.



También expresó que la acción de las hermanas Galindo, no es fácil, no es ordinario, pues este apoyo que le están dando al municipio y a la comunidad de San Pedro beneficia a muchas personas mayores, a sus familias y a futuras generaciones, pues la donación no fue sólo la casa, fue del predio denominado ’ Tenanco’, que consta de 2500 metros.



El edil resaltó, que todo el reconocimiento lo merece la familia Galindo Zamudio, por su buen corazón para desprenderse de esta casa y brindarlo a otros en tanto, el gobierno municipal hizo unas mejoras a esta casa del adulto mayor como impermeabilización, construcción de rampa, electrificación y pintura.