Hermano de agresor sexual se promueve como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para lograr su liberación.

Dos jovencitas temen que su violador sea liberado.



’Pareciera que el calvario nunca termina, yo creía que una vez que fuera sentenciado, podríamos retomar nuestras vidas, vivir con calma y dar vuelta a la página. Hoy temo porque el violador de mi hija, un depredador, regrese a las calles de Aguascalientes.’ Expresó la madre de una de las víctimas, quien pidió anonimato.



En el año 2010, dos menores de edad, en ese entonces de 16 y 17 años respectivamente fueron violentadas, violadas y abusadas sexualmente por Francisco Javier Hinojo Alonso de 49 años de edad en eventos separados en el estado de Aguascalientes.



Les hacía creer que tenía contactos para impulsar su carrera como artistas, las orilló a tomarse fotografías desnudas a base de engaños y posteriormente las extorsionaba desde un correo electrónico y cuenta de facebook falso. Hinojo, grabó y fotografió los ataques sexuales que cometía en contra de las jóvenes.



En el año 2012, Francisco Javier Hinojo Alonso fue detenido y acusado de diversos delitos de índole sexual en contra de las dos menores de edad. En abril de 2018, recibió sentencia condenatoria por 36 años, con más de 80 pruebas, entre ellas videos asegurados en donde se aprecia al sentenciado abusando de las menores, fotografías, dichos de las propias víctimas, dictámenes psicológicos de las víctimas así como su propia confesión rendida antes de ser arraigado.



El ahora sentenciado quien nunca denunció actos de tortura en su contra, quien confesó los hechos, además de existir pruebas en video y fotografía de sus actos; ahora es defendido por su hermano, Felipe Hinojo Alonso, quien busca presionar como alto comisionado de las Naciones Unidas asegurando que su hermano fue víctima de tortura en su proceso judicial.



’¿Quién está pensando en las víctimas? ¿Quién está pensando en mi hija, en la otra chica, y más niñas que podrían volver a ser víctimas de este depredador?’ cuestiona la madre, quien exige a la ONU investigar quien es el comisionado de las naciones unidas y qué es lo que lo motiva estar ahí. ’no se vale que con una sola acusación, un violador ahora resulte ser una víctima.’



Felipe Hinojo es líder de la Unión Campesina Democrática de Aguascalientes, y se ha promovido como Alto Comisionado de las Naciones Unidas, como supuesto representante de víctimas de tortura, entre ellos su hermano Francisco Javier Hinojo Alonso; convicto confeso por corrupción de menores, violación y abuso sexual en contra de al menos dos menores en 2012.



Las víctimas y familia de las mismas viven con miedo de que el agresor sexual pudiera salir libre ante presión mediática ejercida por el hermano de Francisco Javier Hinojo Alonso.













Resumen de hechos



• En el 2012 fue detenido Francisco Javier Hinojo Alonso, acusado de diversos delitos de carácter sexual en contra de dos menores de edad, pues usando engaños y presiones psicológicas, les filmaba desnudas y abusaba de ellas mientras se grababa.



• El ahora sentenciado es hermano de Felipe Hinojo Alonso, líder de la Unión Campesina Democrática en Aguascalientes, quien desde un inicio se presentó en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado pretendiendo que se hermano fuere liberado, a cambio de no ejercer presión social mediática al respecto.



• Las víctimas y familia de las víctimas viven con miedo a que el violador pudiera salir libre.





• En atención a que lo anterior no acaeció, se valió de una campaña de desprestigio, en contra de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes para ’sumarse’ a una queja colectiva en Derechos Humanos



• Actualmente dicha queja se encuentra suspendida, pues existe una resolución de amparo que así lo ordena, en atención a que al momento de ser emitida, ésta se hizo sin pruebas.





• Francisco Javier Hinojo Alonso en su afán de lograr la liberación de su hermano, se ha promocionado como defensor de derechos humanos, incluso ha promovido su ’representación’ del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pretende lograr la liberación de un agresor sexual de menores de edad.







TARJETA INFORMATIVA



PROCESO PENAL: 174/2013

JUZGADO: 4 PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INCULPADO: FRANCISCO JAVIER HINOJO ALONSO

VÍCTIMAS: JERG Y XGMV

DELITOS: CORRUPCIÓN DE MENORES, VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL

FECHAS DE DENUNCIAS:

ARRAIGO: MAYO DEL 2012

FECHA DE PUESTA A DISPOSICIÓN: JUNIO DEL 2012

AUTO DE FORMAL PRISIÓN: JUNIO 2012

AMPARO VS AFP: CONCEDE SOLO PARA EFECTOS

REVISIÓN VS AMPARO AFP: 45/2013

AUTORIDAD REVISIÓN AFP: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

SENTIDO DE SENTENCIA: Modifica solo para efectos (persiste el Auto de Formal Prisión)

SENTIDO DE AMPARO INDIRECTO VS DETENCIÓN, ARRAIGO INTEGRACIÓN DE LA AVRIGUACIÓN PREVIA: 546/2012 (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN): SE VALIDAN PRÁCTICAMENTE TODAS LAS PRUEBAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA DETENERLO, ARRAIGO E INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA.

SENTENCIA: CONDENATORIA 36 AÑOS DE PRISIÓN (ABRIL 2018)

DATOS IMPORTANTES:

I. Existen diversos certificados médicos que se le elaboraron al sentenciado prácticamente de forma diaria durante su arraigo, de donde se desprende que todo el tiempo se le encontró íntegro mentalmente, y que ingresó y egresó de la casa de arraigo con una escoriación con costra en la rodilla derecha de .2 cm x .2 cm

II. En julio del 2014, la Comisión Estatal de Derecho Humanos resolvió en su expediente 6/2014 que no existieron violaciones a derechos humanos del sentenciado, con relación a las actuaciones ministeriales.

III. En la solicitud del primero amparo, nunca refirió haber sido objeto de tortura.

IV. En el amparo en revisión penal 546/2012 RELATIVO A LA DETENCIÓN, ARRAIGO E INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA: LA LICENCIADA MARGARITA BEATRÍZ LUNA RAMOS, MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN confirmó que la detención y el Auto de Formal Prisión decretado en contra del sentenciado, FUERON LEGALES. En resumen estableció: ’de acuerdo a la denuncia presentada y conforme a la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público los hechos punibles pueden ser adecuados en una figura típica calificada como grave, que en el caso concreto como lo es la ejecución de una cópula, así como la introducción por vía vaginal de un instrumento distinto al pene y de igual manera la inducción que se realice a una persona menor de dieciocho años para que lleve a cabo actos de exhibicionismo corporal, así como fotografiar o video grabar dichos actos realizados por una persona menor de dieciocho años y por último comercializar o difundir fotografías que muestren actos de exhibicionismo corporal de carácter sexual de personas menores de dieciocho años de conformidad con los artículos 22 fracciones III, IV y V, 24 y 26 de la Legislación Penal en vigor, ello, toda vez que de acuerdo a la denuncia presentada por __ en forma esencial el inculpado la conectó vía internet y en una primera ocasión la fotografió en ropa interior y desnuda, debido a que la denunciante había manifestado a través de un correo que quería ser actriz y una vez que el inculpado la conectó fue que le tomó esas fotografías que posteriormente estuvo publicando el inculpado, a través de unas redes sociales, refiriendo que en otra ocasión y a través de una supuesta persona de sexo femenino, se le exigió a la denunciante que sostuviera sexo oral con el inculpado, por lo que en varias ocasiones acudieron a una institución de educación en donde nuevamente el inculpado le estuvo tomado fotografías a la denunciante y le realizaba tanto tocamientos como sexo oral en su vagina y le introducía sus dedos por la vagina.



VIDEO SOBRE ESA PONENCIA: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=5Qu6ajXwtWY&feature=emb_logo

V. A la fecha la SENTENCIA EN CONTRA DE FRANCISCO JAVIER HINOJO ALONSO ES FIRME, NO SE PUEDE MODIFICAR SALVO POR UN INDULTO DEL GOBERNADOR DE AGUASCALIENTES.

VI. EN RESUMEN: JURÍDICAMENTE:

a. ESTÁ SENTENCIADO Y LA RESOLUCIÓN YA ESTÁ FIRME

b. NUNCA ACREDITÓ TORTURA

c. EXISTIÓ UN CÚMULO DE MÁS DE 80 PRUEBAS CON LAS QUE SE LE SENTENCIÓ, ENTRE ELLAS: VIDEOS (ASEGURADOS AL SENTENCIADO) DONDE SE APRECIA AL SENTENCIADO ABUSANDO DE LAS MENORES, FOTOGRAFÍAS, DICHOS DE LAS VÍCTIMAS, DICTÁMENES PSICOLÓGICOS DE ELLAS SOBRE LA VERACIDAD DE SU DICHO, SU PROPIA CONFESIÓN RENDIDA ANTES DE SER ARRAIGADO

d. EL SENTENCIADO YA AGOTÓ TODOS LOS MEDIOS LEGALES PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA

e. AHORA SE PRETENDE LOGRAR UN INDULTO, A TRAVÉS DE PROSELITISMO POLÍTICO.