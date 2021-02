Hermano de Joan Sebastian va por la alcaldía de Taxco

www.guerrerohabla.com



Juliantla, Gro. 12 febrero 2021.- Al igual que muchos famosos han dejado la farándula, por los escenarios políticos, Juan Marcos Figueroa Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, fue designado coordinador regional en Guerrero del partido político ’Fuerza X México’, instituto con el que buscará ser presidente municipal de la ciudad colonial de Taxco de Alarcón, Guerrero.

En un evento realizado en el ’hotel Juliantla’, Juan Marcos y su familia confirmaron su participación en el proceso electoral del 2021 al registrarse como precandidato a la alcaldía.

’Voy a participar como precandidato a la alcaldía por Taxco, estamos esperando a que se den los tiempos (LIGAR) pero es un hecho que voy a participar por este partido’, dijo en entrevista Juan Marcos Figueroa.

Joan Sebastian durante mucho años realizó labores altruistas y Marcos, quien cuidaba su rancho era el contacto para entregar donaciones, dar empleo o ayudar, ahora busca continuar ese legado del llamado ’Huracán del Sur’.



Juan Marcos dijo: ’La gente que me conoce hoy en día sabe de mi trayectoria de trabajo, yo no soy un político, aunque tuve la fortuna de estar involucrado en la vida política por la cantidad de políticos que nos tocó conocer por el trabajo con mi hermano y, para mí, mi hermano era una persona con un don de Dios muy grande, él apoyaba sin fijarse a quién, siempre dio a manos llenas y me tocó ser parte de ese proyecto, aseguró Juan Marcos.



El mayor reto para Juan Marcos y su Partido será poner a Taxco nuevamente en la mira del turismo internacional y deja de ser destino de ’un día’, es decir, que los visitantes no solo acudan al tianguis de la plata y se regresen, sino que se queden una o varias noches al conocer todo lo que ofrece el municipio en materia de turismo.





En el evento, la dirigencia del partido tomó protesta al Comité Municipal en Taxco, del cual, Néstor Figueroa, hijo de Juan Marcos, es el Presidente.



Será el 24 de abril cuando inicien formalmente las campañas a las presidencias municipales en Guerrero y será entonces cuando Juan Marcos Figueroa pueda dar a conocer sus propuestas.



El próximo seis de junio, el estado de Guerrero elegirá Gobernador, 80 presidentes municipales, 46 diputados locales y 9 diputados federales.



Fuente: Sur Digital