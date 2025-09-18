Hermano de Omar Alejandro solicita a la SEP le entreguen su cédula profesional para poder trabajar y ayudar a su mamá

Ricardo David Ortíz Escorsa de 25 años de edad y hermano de Omar Alejandro García Escorsa el joven que falleció el martes 16 de septiembre en el Hospital General de Zona 197 del IMSS ubicado en Texcoco, a causa de la explosión de la pipa de gas en el puente La Concordia en Iztapalapa, solicita a la SEP lo ayuden con la entrega de su cédula profesional como licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tres Culturas, para que pueda seguir ayudando a su mamá tras la muerte de su hermano.



Ricardo, está preocupado por la salud de su mamá, pues considera que el dolor de perder un hijo es indescriptible, por eso pide a las autoridades que no los abandonen y que les den seguimiento a las familias afectadas así como a la empresa responsable de la pipa de gas, para que haya justicia para todos.



Ricardo, con los ojos cristalinos, cuenta que hace tres años en una reunión familiar, tocaron el tema de cómo les gustaría ser despedidos en caso de morir, en esa ocasión, Omar, quien deja hoy a una niña actualmente de cinco años, detalló que a él le gustaría con mucha música y mucha comida para toda la gente que se acercara a despedirlo.



Esta petición, lamentablemente se cumplió y toda la familia y amigos de Omar Alejandro se dieron cita para despedirlo en casa de su mamá , así como él lo pidió, con mucha música, flores, una fotografía de él sobre su caja y alabanzas para su eterno descanso.



Este jueves en punto de la una de la tarde, será la misa de cuerpo presente y el sepelio en el municipio de Chimalhuacán.



Cabe destacar, que Omar Alejandro, sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y fue sometido a tres cirugías, el día de la explosión iba a visitar a una de sus tías para invitarla a una fiesta, ya que él era muy alegre y bailador, le gustaba la música de todos los géneros, el día de l terrible explosión, iba acompañado de su novia Abril Díaz Castañeda de 34 años de edad y quien resultó con quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo, por lo que es considerada como la víctima más grave.