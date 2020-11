HERMETISMO SOBRE EL PARADERO DE 5 NUEVAS PATRULLAS BALIZADAS PARA TRANSITO MUNICIPAL EN LA PAZ, EDOMEX.

LOS REYES LA PAZ, EDOMEX.-Las buenas intenciones de la presidenta municipal Morenista, Olga Feliciana Medina Serrano para que las cinco nuevas patrullas que compro y balizó para infraccionar a automovilistas que circulen por su municipio, parece ser que se quedaran pendientes, ya que la Secretaria de Seguridad Estatal (SSE) a cargo de Rodrigo Sigfrido Martinez Celis, no ha entregada una respuesta al ayuntamiento de la Paz y a tres días de que fueron ’entregadas’ para su labor, funcionarios de todos los niveles ignoran el paradero de esas unidades.



Servidores públicos del ayuntamiento local entrevistados por VOCES DEL ESTADO, y que pidieron la reserva de sus generales por temor a represalias administrativas, dicen desconocer a donde fueron a parar las cinco patrullas con logotipos de ’Tránsito La Paz’, que se entregaron la mañana del pasado viernes 20 de noviembre, durante la ceremonia del CX Aniversario de la Revolución Mexicana.



Lo único que se sabe -y por voz de integrantes del cabildo itinerante de La Paz- es que la corporación policial de Transito aún no tiene la autorización del gobierno del Estado de México para realizar dichas funciones.



’No solo es contar con los uniformes, las unidades y la buena voluntad de la presidente Feliciana, para infraccionar a vecinos y automovilistas que transitan en las calles y avenidas de esta localidad, sino tener equipo y sistemas electrónicos que capten las multas de acuerdo a la desobediencia cometida y, sobre todo, capacitación para infraccionar al automovilista apegado a las leyes y reglamentos policiales’.



LA FGJEM FRENO DEPOSITO VEHICULAR CLANDESTINO CREADO POR EX PRESIDENTE MUNICIPAL, EL PRIISTA JUAN JOSE MEDINA.



Por otra parte, se recuerda la creación del corralón (Deposito vehicular sin concesión) municipal, creado en ese entonces, por el ahora ex presidente municipal priista, Juan José Medina, y donde inmediatamente surgieron los abusos y el robo de vehículos que eran aparcados principalmente sobre la avenida Puebla, San Francisco y la calle Aldama, en la zona centro de esta localidad, y que origino una serie de demandas ante el agente del Ministerio Publico por los delitos de robo, extorsión, y abuso de autoridad, ya que el entonces ’acuerdo’ que realizo Juan José Medina con propietarios de grúas sin concesión era ilícito, al igual que las ’multas’ que se cobraban a los automovilistas para poder liberar sus automotores de dicho deposito.



Como se recordara esta situación que fue frenada el pasado 23 de septiembre del año 2013, y en nuestras páginas digitales bajo el encabezado ’OPINIÓN: ROBAR CON GRÚAS EN LOS REYES LA PAZ, AL AMPARO DE LA IMAGEN DE ERUVIEL’ aparece como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hace una oportuna intervención y logra el aseguramiento de los operadores de ese corralón clandestino, y el GEM mete en cintura al entonces alcalde Juan José Medina, quien tuvo que retirar de la manera más vergonzosa toda la infraestructura creada, así como los discos donde aparece la ’prohibición’ de estacionarse en las principales calles y avenidas de la cabecera municipal.