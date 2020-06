HIDALGO ENTRA A FASE NARANJA, SEMANA DE TRANSICIÓN



• Se mantendrán las medidas del semáforo en rojo, pero, al mismo tiempo, comenzará la difusión y preparación de las medidas para la fase naranja.



• La implementación de las medidas es responsabilidad compartida entre las autoridades municipales, empresas, transportistas, comerciantes, tianguistas, entre otros.



El 4 de junio pasado, el gobernador Omar Fayad instruyó a un panel de expertos evaluar la situación de la pandemia del coronavirus en Hidalgo. Las acciones implementadas por el gobierno del estado están brindando resultados: la velocidad de propagación de contagio ha bajado a menos de la mitad; en los últimos 15 días la entidad se encuentra en una zona de control; existen menos casos de Covid-19 de los que la Secretaría de Salud, el CIDE y la Universidad de Stanford habían estimado; han disminuido las complicaciones de los pacientes contagiados y la demanda hospitalaria y, finalmente, existen los recursos médicos para seguir respondiendo a la emergencia. Esta evaluación coincide con el cambio de rojo a naranja del semáforo epidemiológico del Gobierno de México, publicado el viernes pasado.



Bajo este escenario, el gobierno estatal en coordinación con la federación, estableció que la semana del 22 al 28 de junio sea de transición. Se mantendrán las medidas del semáforo en rojo, pero, al mismo tiempo, se comenzarán a difundir y a preparar las medidas para la fase naranja que reactivarán gradualmente la economía.



Para evitar el retorno al semáforo en rojo, el incremento de los contagios y el cierre o multas en esta fase, se requerirá de la colaboración de los gobiernos municipales, las empresas y, especialmente, de la ciudadanía.

Las medidas de la fase naranja son:

1. Los sectores esenciales podrán aumentar sus actividades, pero se favorecerá el trabajo desde casa.



2. Los sectores no esenciales retomarán sus actividades progresivamente. Su personal no deberá rebasar el 30 por ciento (%) de la plantilla total.



3. Los aforos se mantendrán en un 30% en hoteles, restaurantes, salones de belleza y barberías, gimnasios, cines, plazas comerciales, templos, pequeños comercios, balnearios, centros ecoturísticos, albercas y espacios públicos.



4. Los supermercados tendrán un aforo de hasta un 50%, permitiendo la entrada a una sola persona por familia.



5. Bares, discotecas y centros recreativos continuarán cerrados por disposición federal.



Como primer paso en esta semana de transición, el gobernador Fayad instruyó que se instalen mesas de trabajo, a nivel municipal, para trabajar corresponsablemente en la estrategia de reapertura, entre el 24 y 27 de junio. En ellas participarán autoridades municipales, empresas, comercios, tianguistas, transportistas, restauranteros, entre otros.



Como segundo paso, se establecerá el Pacto Operativo Escudo con el sector productivo para evitar contagios entre los trabajadores y clientes. Dicho pacto definirá medidas específicas para cada actividad económica, como: aplicación de filtros sanitarios con toma de temperatura; instalación de barreras protectoras; uso de cubrebocas y lentes de protección; desinfección de las herramientas de trabajo y áreas con mayor afluencia de personas, entre otras. El Gobierno Estatal otorgará el Certificado Escudo a las empresas y negocios que cumplan con las medidas lo que permitirá que la población sepa que está en un lugar de bajo riesgo de contagio de Covid-19.



Las medidas preventivas deben continuar, ya que la pandemia no ha terminado y el contagio de Covid-19 persiste en México y en el mundo, hasta que no exista una vacuna.