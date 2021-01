Hidalgo sube a 761 pacientes hospitalizados por Covid-19

HIDALGO SUBE A 761 LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19, DE LOS CUALES 51% SE REPORTAN EN ESTADO MUY GRAVE



- 60% de casos positivos se registran al sur de la entidad.



En el resumen semanal para presentar la actual situación epidemiológica que guarda la entidad ante la pandemia por Covid-19, el titular de Salud en Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera pormenorizó el ascenso en el número de casos registrados en su mayoría en la franja Sur del estado, donde se concentran cerca del 60 por ciento de los casos positivos.



En la presentación de la curva epidemiológica y situación hospitalaria, expuso que actualmente ya se cuentan con 761 pacientes hospitalizados en todo el Sector Salud (SSH-16%, ISSSTE-7%, IMSS- 6% y Sedena 5%), de los cuales, el 51 por ciento (%) reporta un estado de salud muy grave.



Al emitir un nuevo llamado de civilidad y disposición por parte de la población para contener la actual emergencia sanitaria, el secretario estatal fue enfático al explicar que de los casos de Covid-19 que se han complicado, la mayoría han sido de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, lo que da muestra de un país enfermo y con problemas graves en prevención de enfermedades.



Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, Benítez Herrera, señaló que pese a la reducción de la recepción de vacunas de la empresa Pfizer, y la cercanía con la fecha para aplicación de la segunda dosis del biológico a personal que recibió su primera inmunización, explicó que ya se evalúa la viabilidad para ampliar a 41 días la administración de la vacuna, lo que en su caso no representaría mayores atrasos.



Agregó que ante la apertura a los estados para la compra de vacunas, ya se tienen algunos avances para que la entidad haga su parte; aseguró, que esto no debe representar un distractor de las medidas preventivas como único medio para detener el alza en el número de contagios, pues dijo ’la pandemia no únicamente se controla con más hospitales, médicos o ventiladores, sino con medidas muy sencillas de bioseguridad, las mismas que desde hace un año se han dado a conocer a la población, como es el distanciamiento social, lavado de manos, uso de cubre bocas y aislamiento.



En su mensaje adelantó que los datos epidemiológicos permiten vislumbrar para la entidad otras dos semanas en semáforo rojo, sin embargo, advirtió que, de observar una desaceleración, se irá analizando la reapertura paulatina de algunos comercios y disminución de medidas restrictivas, a lo que se sumará un trabajo coordinado con la Secretaría de Movilidad y Transporte para implementar un nuevo programa que permita garantizar un transporte público seguro y libre de SARS-CoV-2.



Finalmente, dijo que la toma de decisiones, de la población en torno a la adopción estricta de las medidas preventivas marcarán el rumbo que tomará el estado en cuanto a la lucha contra la enfermedad, pues señaló, ’hasta hoy, hemos notado una falla comunitaria donde se han privilegiado acciones contrarias a las recomendaciones hechas por parte de las autoridades sanitarias’.