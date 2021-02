Higinio Martínez da polomazo a sus amigas para repetir en alcaldías

Luciano Taapia



CHICOLOAPAN, MÉX, A 16 de febrero.- Todo indica que el mero ’chipocludo de MORENA en el Estado de México, Higinio Martínez Miranda es el que reparte y da visto bueno a los elegidos para repetir como alcaldes y diputados locales como federales que lo ven como un Dios, si tiene la bendición de este personajes, dicen ya la hiciste, en su cuenta de Facebook escribió por ejemplo, admiro y respeto mucho a Nancy Gómez, presidenta municipal de Chicoloapan, con su buen trabajo estoy seguro que si tiene nueva oportunidad, buen palomazo claro, es en este ayuntamiento donde también cobran sin trabajar las esposas de algunos directivos estatales de MORENA, la pelea entre la familia de Nancy Gómez, su suegro por la presidencia, Samuel Ríos Regalado está en la mesa, al igual que con su esposo, Samuel Ríos Moreno quien también quiere, Samuel Ríos Regalado ya le agarro cariño al dinero que sustrajo indebidamente del organismo ODAPAS, denunció en su momento el síndico Juan Bautista, de los que cobraban hasta diciembre sin trabajar del que portalmexiquense.com.mx, obtuvo información entre noviembre y diciembre, allegados a la presidenta municipal y a Samuel Ríos Regalado están Cyntia Áviles Franco, once mil quincenales, Julieta Franco Pedroza 10 mil a la quincena, Lomelí Pérez María Carina 9 mil a la quincena, Heriberto Mendoza Gutiérrez ocho mil 500 pesos a la quincena, Esperanza Mendoza Barrera siete mil 500 a la quincena María del Pilar Acosta López seis mil a la quincena, solapado por el tesorero del ayuntamiento, Manuel Méndez Prado, Nancy Gómez Vargas tiene en su haber en su nuevo curricular, 18 averiguaciones previas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que interpusieron pequeños comerciantes y el descontento social de la población por no realizar alguna obra de trascendencia social…Los que saben de política en Chicoloapan, señalan que los del PRI están de la greña, si la alianza PRI-PAN PRD no se formaliza el tricolor no ganara solo como pretende Andrés Aguirre quien ahora dice, tiene todas las canicas para poner y quitar. PRI ESTATAL de acuerdo con un vocero del directivo estatal en los próximos días habrán de dar a conocer la lista de los aspirantes a diputados locales, federales y alcaldes, han esperado que los ’chapulines’ brinquen mejor, así podrán jugar con las y los mejores aspirantes a cargos de elección...MARIO DELGADO, dijo el pasado domingo en Ciudad Nezahualcóyotl en donde en su calidad de dirigente nacional de MORENA, señaló que son 25 los gobernadores los que se oponen a la política del presidente AMLO, lo que no será nada fácil la elección del 6 de junio para la cuarta transformación, de ahí que se reúne con las fuerzas de izquierda en todo el país para hacer frente las elecciones más importantes en la historia de México, de los que aseguro hay resistencia de quienes ven en peligro perder el poder y sus intereses, el evento que se realizó en el Foro del Parque del Pueblo, el alcalde de Izquierda, Juan Hugo de La Rosa fue el encargado de darle la bienvenida, acompañaron a MARIO DELGADO, René Bejarano, el alcalde de Tlalnepantla, de Cocotitlán, y el presidente de la organización nacional Unidos por Un País Mejor, el ex diputado federal, Sergio Osorio Romero, FRYETH BANDA ARRIETA, talento joven, abogada de profesión, busca la diputación local por el quinto distrito l de Chicoloapan por EL Partido Encuentro Solidario, tiene maestra de carrera política a su mamá, Elba Arrieta Pérez, ex diputada federal, local y expresidenta municipal quien conoce las necesidades más apremiantes de la localidad, la apoyan representante de todos los sectores sociales, manda tus comentarios. Correo [email protected]