Higinio Martínez invade la soberanía del Edomex, intenta suplir la función legislativa del Congreso Local y da línea a la Legislatura Mexiquense

Dividir al municipio de Ecatepec es la ocurrencia de un político desesperado que de forma indebida trata de darle línea a la LX Legislatura e imponer decisiones al pueblo de Ecatepec municipio que no conoce.



Higinio Martínez en un afán de atraer los reflectores políticos con miras a las elecciones intermedias en el Estado de México y en busca de lograr la candidatura al gobierno del estado, no le interesa usar las siglas de MORENA para "anunciar" una iniciativa que ni siquiera cuenta con el aval de este partido.



Además entrometiéndose a una cámara de la cual no es integrante violenta la ley, pues será muy senador de la Republica pero, hay reglamentos que debe de respetar cualquier senador o diputado de la cámara alta y mas aún utilizarla para avasallar su decaída imagen política.



Las declaraciones que vertió en una conferencia de prensa en el congreso local causo mucho escozor entre políticos y ciudadanos de Ecatepec, que señalaron que ’En Ecatepec los desafíos del municipio y la forma de resolverlos deben deliberarse públicamente y con transparencia para lograr los consensos necesarios para beneficiar a todos sus habitantes.



"Rechazamos que nuestro futuro sea decidido por ocurrencias y motivado por los intereses políticos de personas o de grupos. La vida municipal y el fortalecimiento de los gobiernos locales requiere de un debate serio y constructivo, estamos a tiempo de hacerlo, exhorto a todos los mexiquense a un debate serio y constructivo en torno a la RENOVACIÓN PROFUNDA DE LAS INSTITUCIONES Y A LA REGENERACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA EN EDOMEX Y SUS MUNICIPIOS’, puntualizó en un comunicado el ex presidente de Ecatepec Jose luís Gutiérrez Cureño.



E insistió: ’El Senador Martínez debe serenarse, ha caído en la desesperación y el arrebato, pretende reponerse de su debilitamiento político derivado de los desencuentros con el Presidente de la República, por su interesada insistencia en que se construyera el aeropuerto en Texcoco, y los errores de línea política en que incurrieron los legisladores locales que siguen su línea, al incrementar impuestos a automovilistas y propiciar el aumento del precio del pasaje en toda la entidad, todas estas acciones contrarias a los principios de MORENA y de la 4T’.



También acusó al senador de invadir la soberanía del Estado de México: ’Intentar suplir la función legislativa del Congreso Local, dando línea a la Legislatura Mexiquense, es una violación a la soberanía estatal de parte del Senador, de la cual el pleno del SENADO debería tomar consciencia y actuar en consecuencia’.



Comentó que en el Estado de México existen 30 solicitudes de remunicipalización y creación de nuevos municipios y puso el dedo sobre los diputados morenistas:



’En materia de demarcaciones territoriales, desde hace décadas se debaten posibilidades como la subdivisión del Estado de México, el cambio de sede de la capital mexiquense, e incluso la Constitución General de la República prevé la posibilidad de creación del Estado de Valle de Anáhuac. La Reforma integral y el fortalecimiento del Municipio Mexiquense es urgente.



Ninguno de estos temas ha merecido la atención y el interés de los grupos que dominan las decisiones de los grupos parlamentarios de MORENA, estatal o federales. Así que la propuesta del Senador Martínez carece de la seriedad y responsabilidad que ameritan temas que podrían afectar, más que resolver, las difíciles condiciones de vida de los mexiquenses, en particular de Ecatepec’.