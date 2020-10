Higinio Martínez Miranda retan al PAN a debatir por reducción de síndicos y regidores

Toluca, Méx., a 01 de octubre de 2020. El senador Higinio Martínez Miranda retó al PAN a debatir sobre su negativa para reducir 407 cargos de síndicos y regidores en los 125 Ayuntamientos, y exhortó a que pregunten en sus municipios si la gente está a favor o contra de que se ahorren al menos mil millones de pesos en Ayuntamientos, para destinarse a obras y servicios.



En conferencia, acompañado del coordinador del Grupo Parlamentario, Maurilio Hernández González, e integrantes de la bancada de Morena, el senador reconoció a los legisladores que respaldaron la iniciativa para avanzar en la austeridad de gobiernos municipales.



El presidente de la Junta de Coordinación Política aseveró que con esta reforma se dan pasos para ir adelgazando el aparato burocrático, que ha generado un desajuste en todos los aspectos de orden presupuestal, en el ejercicio de la gobernanza en sus tres niveles, y será el inicio de varias iniciativas tendientes a garantizar la austeridad en la burocracia mexiquense.



’Hay una visión de largo alcance, pero tenemos que comenzar a dar pasos importantes, es un tema que dio a conocer en una conferencia y que se ha venido concretando y trabajando, con la coincidencia de la mayoría de los grupos parlamentarios’, sostuvo el líder morenista.



El senador Martínez Miranda reiteró que la reforma no afecta la representatividad de las minorías en los Ayuntamientos, donde el número de síndicos y regidores se fue aumentando por una necesidad política, más no de gobernanza.



Ante el anunció del PAN y PRD por llevar el tema en tribunales, aseguró que están en su derecho, pero consideró que no prosperará pues no es anticonstitucional.



’Que no amenacen, que lo hagan, están en su derecho, el PAN lleva de llaverito a lo que queda del PRD. Pero que explique el PAN en Huixquilucan por qué no quieren que se reduzcan los regidores para que haya un ahorro significativo de recursos’, apuntó.



Anunció que realizarán una encuesta en Huixquilucan, donde gobierna el PAN y en municipios como Naucalpan, Texcoco y Nezahualcóyotl para que conozcan la gente opine sobre la reforma aprobada en la Legislatura.



Sostuvo que serán más de mil millones de pesos de ahorro en salarios para síndicos y regidores, ayudantes, colaboradores, gastos de oficina y apoyos extraordinarios de los que actualmente disponen.



El senador aseguró que esta medida debe ser el inicio para establecer más líneas de austeridad en el Estado de México, y a los cuales deben aportar también el Poder Ejecutivo y el Judicial, aunque ya se dio ’una señal’ al compactar seis secretarías, pero también es tiempo de olvidarse de bonos a funcionarios, y de comenzar el análisis sobre la reducción de legisladores.



Y consideró que ni los Ayuntamientos ni el ejecutivo, pueden ser agencia de colocación de empleos, pues éstos los genera la Iniciativa Privada, no los gobiernos.



Y ante la insistencia el PAN por descalificar la reforma y anunciar medidas legales para frenarla, el senador Higinio Martínez lanzó un reto al dirigente blanquiazul para que presente sus argumentos sobre la negativa para que se reduzcan síndicos y regidores.



’Deberíamos debatir, si me aceptan el reto, pero con su principal dirigente, el que los mueve, no el del PRI, porque a final de cuentas una parte del PAN, todavía la mueven desde el Gobierno del Estado, desde la oficina de Alfredo del Mazo y lo digo públicamente, para que de frente a la población digamos qué es lo mejor para los municipios, seguir gastando en personal, en regidores, o destinar ese dinero para obra, servicios públicos o la población’, advirtió.