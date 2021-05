El domingo 6 de junio renovaremos más de 21 mil cargos de elección popular. El día señalado México vestirá, seguramente, de azul, rojo y amarillo, además del guinda.



Mientras llega la hora, en Guerrero dirigentes de morena lanzaron al ruedo, sin protección (bueno, si, con la del ’toro capado’) a doña

juanita Salgado.



En Zacatecas, el partido mayoritario casi pierde la candidatura presidencial de 2024.



En el primer debate de candidatos a gobernador, la aliancista Claudia Anaya (PRI-PAN-PRD) presentó mejores propuestas que el morenista David Monreal en temas de desarrollo económico, seguridad pública, educación, igualdad, inclusión, salud y, combate a la pobreza.



David es hermano del ex gobernador, líder del senado y eventual candidato presidencial, Ricardo Monreal Ávila.



En Michoacán, la autoridad electoral dio para atrás a Raúl Morón como candidato a gobernador. Como para salir del paso, los morenos de allá postularon a Alfredo Ramírez Bedolla, un pregonero despistado, tan despistado que anda diciendo que el cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón es ¡el Padre de la Patria!



En Nuevo León, Clara Luz, Samuel García, Adrián de la Garza, Fernando Larrazábal y Carolina Garza, debaten sobre seguridad, finanzas y pandemia.



Como en botica de pueblo, en la arena de hoy se ve de todo: la hija de…; la viuda de…; el nieto de ….



Ex presidiarios, ’muertos’ vivos, abusadores sexuales, manolargas, mienta madres, chapulines, danzarines…



En disputa 500 diputados federales (nuevos o reelectos) a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, un senador nayarita, 30 congresos locales, 15 gubernaturas, 190 ayuntamientos y 16 alcaldías.



Los nuevos partidos (Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México) no pueden participar en coaliciones.



Hasta hace unas horas, encuestadoras (El Universal, El Financiero, Reforma, Massive Caller, GEA-ISA, Mitofsky Parametría, Polls MX y Oraculus) daban como favorito en la contienda nacional al partido morena; sin embargo, el resultado de la votación podría ser diferente.



Deje le cuento que, a pesar de la pandemia, el enfrentamiento AMLO-INE es a muerte desde que el árbitro anuló las candidaturas de Salgado y de Morón.



Como para congraciarse, directivos de morena eligieron a la hija del toro capado como candidata a gobernadora.



Evelyn Salgado se suma al medio centenar de mujeres empeñadas en gobernar: Claudia Edith Anaya Mota, Layda Sansores, Clara Luz Flores, Lupita Jones, Marina del Pilar Ávila, Maru Campos, Indira Vizcaino, Lorena Cuellar, Celia Maya, Ruth Zavaleta, Mercedes Calderón, Graciela Ortiz, Rosario Robles Robles…



Hija de tigre: pintito; ¿Hija de toro: …?



