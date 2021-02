Hija de Bill Gates recibe vacuna contra Covid-19 y se burla de las teorías de conspiración

Poco a poco ha comenzado el proceso de vacunación contra Covid-19 en diversos países del mundo. Cada uno tiene su estrategia para llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible pero hay algo en lo que todos están de acuerdo, la prioridad debe ser el personal de salud y, en ese sentido, Jennifer Gates, hija del fundador de Microsoft, Bill Gates, recibió su primera dosis pues se encuentra estudiando medicina.



La joven de 24 años compartió el momento en sus redes sociales en donde no solo se mostró agradecida por ser considerada para las primeas etapas de vacunación sino que aprovechó para burlarse de aquellos que relacionan a su padre, Bill Gates, en una teoría de conspiración que afirman que él ha estado detrás de la enfermedad y ahora de la vacuna.



En una publicación en su cuenta de Instagram Jennifer Gates escribió:



"Ha pasado más de un año desde que surgió la variante SarsCOV2 y ahora tenemos más soluciones, incluidas las vacunas, para ayudar a proteger a las personas y las comunidades.



Tengo el privilegio de recibir mi primera dosis de ARN para enseñar a mis células a generar una respuesta inmunitaria protectora a este virus. Como estudiante de medicina y aspirante a médico, estoy agradecida de que se me brinde protección y seguridad para mi futura práctica. Insto a todos a que lean más y que lo consideren seriamente para ustedes y sus familias cuando se les brinde la opción. Cuantas más personas se vacunen, más seguras serán nuestras comunidades para todos.



Dar las gracias no comienza a describir mi gratitud por los médicos, científicos, expertos en salud pública, farmacéuticos y tantos otros que hicieron posible este logro en la medicina moderna. Nuestros trabajadores de la salud han estado laborando incansablemente para salvar tantas vidas como sea posible, y esta vacuna solo aumentará su capacidad para tener éxito.



PD: Seguiré usando mi cubrebocas (¡o dos!) Después de recibir mi segunda dosis, espero que eso se explique por sí mismo, y si no es así, puedo proporcionar información.



PPS, Lamentablemente, la vacuna NO implantó a mi padre genio en mi cerebro, ¡si tan solo el ARNm tuviera ese poder .....!".



La última frase hace referencia a Bill Gates quien, desde el inicio de la pandemia, ha estado involucrado en el estudio de la enfermedad y el desarrollo de una vacuna principalmente a través de su Fundación Bill y Melinda Gates.



Además, debido a que, en 2015 predijo una crisis sanitaria mundial como la que estamos enfrentando, se crearon una serie de teorías que afirman que él tuvo algo que ver con la propagación de la enfermedad y después poder impulsar la distribución de una vacuna con un microchip capaz de controlar la mente de las personas o rastrear su ubicación.



Bill Gates ya fue vacunado



Cabe recordar que, a finales de enero de 2021 Bill Gates también compartió a través de su cuenta de Twitter una imagen en la que se le puede ver usando cubrebocas y recibiendo la primera dosis para protegerse del Covid-19.



El mensaje que acompañaba a la imagen decía: ’Uno de los beneficios de tener 65 años es que soy elegible para la vacuna Covid-19. Recibí mi primera dosis esta semana y me siento genial. Gracias a todos los científicos, participantes de ensayos, reguladores y trabajadores de la salud de primera línea que nos llevaron a este punto’.



Además de compartir con sus seguidores el momento, la imagen también fue interpretada como un esfuerzo del empresario por generar tranquilidad entre la población general e invitar a que más personas confíen no solo en esta solución sino en la ciencia en general.



También hay que decir que, de la misma manera que si hija, Gates ha señalado que las medidas como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social deben seguir siendo una prioridad en la sociedad pues ’pueden frenar la propagación del virus y salvar vidas mientras se implementan las vacunas de manera masiva’.