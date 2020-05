Hija de Gerardo Novelo, senador por Morena, realiza fiesta en plena contingencia por COVID-19 (Video+)

“Si bien comparto el júbilo y el orgullo de las personas que acudieron a dicha celebración, me parece un momento desafortunado y circunstancias equivocadas, pues ante las crisis sanitarias siempre se debe actuar con prudencia, y en este caso no fue así”, afirmó el senador.



Confirmó que el Hotel Estero Beach no está prestando sus servicios de hospedaje, realización de eventos o actividad alguna a causa de la contingencia provocada por el nuevo coronavirus, por lo que la revelación del sexo fue realizada bajo la responsabilidad de los organizadores y las personas que acudieron.



“Quisiera aclarar que, en el caso de un servidor, he venido acatando puntualmente todas las recomendaciones y medidas de la jornada nacional de sana distancia, y que la empresa de la cual formo parte realizará acciones estrictas para aumentar la vigilancia de cualquier actividad y evitar que una situación como esta vuelva a suceder”, señaló el legislador de la Cámara Alta.