Hija del gobernador de Sinaloa contagiada de Covid-19

Mazatlán, Sinaloa; a 21 de marzo de 2020.- En un mensaje ofrecido a los sinaloenses, el gobernador Quirino Ordaz Coppel pidió fortalecer la prevención para evitar la propagación del coronavirus, y en ese marco, compartió que su hija, quien estudia en Estados Unidos, al arribar a Sinaloa se sometió a estudios del COVID-19 y dio positivo, pero enfatizó que está aislada bajo los protocolos debidos y mejorando.



Dejó en claro que, justo por viajar de un país en etapa crítica, decidieron como medida preventiva no tener contacto y hacerle la prueba. En ese sentido, informó que tanto él como su esposa Rosy Fuentes y sus hijos, decidieron practicarse las pruebas de laboratorio y resultaron negativos al COVID-19.



Durante su mensaje ofrecido a través de sus redes sociales expresó que ’hemos estado trabajando mucho en todo lo que es el aspecto preventivo, es la fase en la que estamos por eso hemos venido fortaleciendo mucho los filtros en aeropuertos, en terminales de autobuses, en puertos, en la entrada norte y sur del estado, sobre todo lo más recomendable y lo importante es el autocuidado, la higiene, los hábitos de limpieza, el no reaccionar con miedo, con psicosis, mucha gente está en las redes y abusa de ellas’.



Quirino Ordaz destacó que lo importante es atender siempre las fuentes oficiales y no tener reacciones de temor o de miedo porque eso al final del día lo que te lleva es a paralizar por todo el temor que se genera.



’Hemos tenido gente que ha venido del extranjero, estudiantes, gente que ha tenido alguna actividad de negocios y la recomendación siempre ha sido que tengan el aislamiento correspondiente, y sobre todo los cuidados para fortalecer la prevención’, indicó.



Reiteró que a partir del lunes ya no irán a clases los estudiantes, pero eso no implica que sean vacaciones por lo que insistió en llamar a tener los debidos cuidados, atendiendo las recomendaciones que den las autoridades de salud que son los especialistas.



’Hemos estado, además, muy de la mano con el Gobierno Federal para fortalecer todas las acciones, las medidas que tocan a esta fase que es la número uno y nos hemos reunido con los sectores económicos para escucharlos, atenderlos, ver esquemas de apoyo a los pequeños negocios, facilidades en todo lo que son los créditos que da el gobierno y seguiremos trabajando muy de la mano en equipo con la gente y siempre viendo para adelante’, recalcó el mandatario estatal.



Link de la transmisión en vivo: https://drive.google.com/file/d/1MOn3p5EoL4z-gTKP0Mf7DyUSksTr1Pzx/view