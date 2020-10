Hijo de alcalde de Axapusco involucrado en accidente grave

Axapusco, Mex.- Sin sacar a la luz pública el percance suscitado en la madrugada del 4 de octubre de este año, 4 jóvenes -dos mujeres y dos hombres- que viajaban en un auto blanco Volkswagen tipo Jetta, conducido en aparente estado de ebriedad por el hijo del actual presidente municipal de Axapusco, Carlos Noé Martínez.



Vecinos del lugar refieren que el percance tuvo lugar en la carretera de Las Ventas, en la comunidad de Jaltepec en el municipio de Axapusco cuando el auto era conducido a exceso de velocidad.



Tras la volcadura, elementos de la Policía Municipal de esa localidad, acudieron de inmediato al lugar de donde fue retirado el auto de forma instantánea por elementos de esa corporación y trasladado, aparentemente, al domicilio del Presidente Municipal, Noé Martínez Juárez.



En el accidente, una de las jóvenes de nombre Monzerrat Serna, resultó gravemente herida y sin ningún protocolo de primeros auxilios, la joven fue trasladada de inmediato a un hospital de la ciudad de Pachuca, Hidalgo en calidad de grave, ya que resultó con estallamiento de vísceras y fracturas en todas sus extremidades.



Ante la falta de claridad de los hechos y tras el ofrecimiento de cierta suma de dinero a los familiares de la chica accidentada para falsear la información, los vecinos se dieron a la tarea de acudir al lugar del accidente para tratar de encontrar evidencia que compruebe la responsabilidad del hijo del edil axapusquense, Noé Martínez Juárez.



Así pues, amigos, familiares y vecinos de Monzerrat, acudieron al sitio del accidente en donde encontraron partes del vehículo y una placa con la nomenglatura TPR-963-A con registro en el Estado de Puebla.



Con este dato se logró identificar un auto marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 2019; se desconoce si el vehículo era propiedad del Ayuntamiento o un vehículo particular propiedad de Carlos Noé Martínez, hijo del alcalde.



Hasta el momento la chica es reportada como grave y su familia pide protección y justicia, ya que aseguran que han sido objeto de un intento de soborno por parte del propio presidente municipal, quien les ha ofrecido dinero para declarar que la afectada tuvo un accidente en casa y de esta forma restar responsabilidad a su vástago, quien aparentemente conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

Cabe resaltar que otra de las acompañantes de nombre Lizbeth López, también resultó con fracturas en varias partes de su cuerpo.



Las familias ya se han acercado de forma directa al domicilio de Noé Martínez Juárez, a solicitar su apoyo y solidaridad, ya no como alcalde sino como vecino y padre del responsable de los hechos, pero la respuesta ha sido un NO contundente, dando la espalda en todo momento a las afectadas y solapando las irresponsabilidades de su hijo Carlos Noé Martínez, abusando de su autoridad e implicando a elementos y trabajadores de la administración que encabeza.