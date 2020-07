Historia de amor

El muchacho tenía papá rico, y como hijo de rico se portaba.



Hacía siempre su santa voluntad, que a veces no era tan santa.



Cierto día le salió a su padre con la embajada de que se quería casar.



-¡Pero, hijo! -se consternó el señor-. ¡Estás muy chico para eso! ¡Apenas tienes 18 años!



-Usté se casó a los 19, ap’a.



-Sí, pero yo ya trabajaba y me ganaba el pan. Tú eres todavía hijo de familia.



-No li’hace. Yo me quiero casar.



-Le vas a causar a tu madre una pena muy grande.



-Ya se conformará.



-Pero, hijo: ¿por qué esa terquedad? ¿Qué necesidad tienes?



-Le di palabra de matrimonio a Loretela, y fiada en mi palabra ella se me entregó.



-¿Y está embarazada?



-No. Pero ni falta que hace: soy hombre y debo cumplir mi palabra. Soy un caballero.



-Mira, hijo: los juramentos de amor no cuentan mucho, y menos cuando se hacen en ese rato de las calenturas.



-Yo no creo eso: la palabra de hombre cuenta mucho. Soy todo un caballero. Me casaré.



-Hijo, te pido que no cometas esa equivocación.



-No se empeñe usted, padre, ni se mortifique. Nada me hará cambiar de opinión. Voy a casarme. Di mi palabra. Soy un caballero.



-Hijo, piensa en tu pobre madre.



-Pienso en ella, pero de cualquier modo me voy a casar. Está de por medio mi honor. Te lo vuelvo a decir: soy un caballero.



-Tus hermanas van a sufrir mucho.



-Pobrecitas, pero me caso de cualquier manera. Te lo repito una vez más: soy un caballero.



-¿Qué puedo hacer para quitarte esa idea de la cabeza?



-Nada, padre. Quiero y debo casarme y me casaré. Tengo que cumplir mi palabra de hombre. Te lo dije una y mil veces: soy un caballero.



El señor desesperado, echa mano de un último recurso.



-Mira, hijo: si no te casas y te olvidas de esa muchacha te compraré un coche deportivo último modelo.



Entonces dijo el caballero:



-Que sea rojo, ‘apá.