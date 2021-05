Historia de dos mujeres

-De dos mujeres voy a hablar ahora.



-¿De dos únicamente, licenciado?



-¿Quería usted más?



-Bueno, es que...



-Mire: una sola mujer -la que usted quiera, escójala al azar- da material para escribir 50 libros. ¿Y le parece poca cosa que escriba yo un artículo acerca de dos?



-Perdón, es que como usted escribe tanto...



-Sí, pero de política y otros temas igualmente aburridos. Eso cualquiera. En cambio, si escribe usted acerca de mujeres debe escoger una nomás. Eso es lo que aconseja Tirso de Molina, que era cura y sin embargo sabía mucho de mujeres. Dicen que aprendió a conocerlas -vaya usted a saber- en el sacramento de la confesión, ahora llamado ’reconciliación’, término que suena menos policíaco y es más políticamente correcto.



-Tiene usted razón, licenciado, perdone mi necedad. Y ¿de qué dos mujeres va usted a escribir hoy?



-Cualquiera da material en abundancia, ya le digo, sea Cleopatra o sea Malole García, que tiene un estanquillo y ha estado enamorada en secreto desde hace mucho tiempo del muchacho que vive enfrente.



-Malole dice usted. Ha de ser de Monterrey.



-De Monterrey es, en efecto. Lo felicito por su perspicacia. ¿Cómo supo usted que esta Malole es regia?



-Por el nombre, licenciado. Malole es diminutivo de María del Roble, y la Virgen del Roble es la patrona de Monterrey. Acuérdese usted de cuando iban los saltillenses a los toros, y al entrar en la plaza los regiomontanos les gritaban aquello de: ’¡Ya llegaron, hijos del Santo Cristo!’. El zapatero apodado el Caifas –sin acento-, gran jefe de la porra saltillera, les respondía con su tremendo vozarrón: ’¡Sí, cabrones! ¡Venimos a pedirles la mano de la Virgen del Roble pa’l Patrón!’.



-Por favor, amigo mío, no vayamos a escandalizar a alguien con esas herejías



-Me extraña su cautela, licenciado. Peores cosas ha dicho usted. Y a lo mejor ha hecho, si me perdona el atrevimiento.



-Nos estamos apartando del tema, compañero. Yo dije que iba a escribir de dos mujeres, y mire usted a dónde nos llevó la plática. Y eso que ni siquiera le he dicho todavía de cuáles dos mujeres voy a hablar.



-¿Me lo puede decir ahora?



-Con mucho gusto; después de todo usted es el lector, y para usted escribo. Voy a escribir acerca de una muchacha joven y bonita que tenía aquí en Saltillo un salón de belleza allá por los años cincuentas del pasado siglo, y salía sin medias a la calle cuando eso era un escándalo en Saltillo. Y voy a escribir también de su vecina, solterona ella, muy devota de San Juan Nepomuceno. Ella veía por la ventana de su casa los ires y venires de la muchacha que no se ponía medias cuando salía a la calle. ¿Le parece interesante el tema?



-Sí, claro. Pero, la verdad, me pareció más interesante aquella Malole, la de Monterrey; la que dice usted que está enamorada de un cierto muchacho.



-Eso me lo contaron, a mí no me consta.



-Licenciado: perdóneme otra vez. Si escribiera usted solamente acerca de lo que le consta publicaría un artículo por año, cuando mucho, y no cuatro cada día, como hace.



-¡Mire! No había pensado en eso; pero tiene usted razón. En fin, mañana le contaré esa historia de Saltillo, la de la muchacha bonita que salía sin medias a la calle, y la de la soltera quedada que la veía por la ventana. ¿Le parece?



-Sí. Pero me va a dejar en suspenso.



-Le juro que no es ésa mi intención.



(Continuará).