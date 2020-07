Historia de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Iguala

1.- Origen de la Capilla

La Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la ciudad de Iguala, Gro., la construyó el Presbítero Don Ignacio Román, pero al morir, su hermano Valentín Román, se la adjudicó con los objetos para el culto y, llegó a realizar en ese lugar actos indecorosos que profanaron el lugar. Antes de morir se arrepintió y ordenó a su familia que hicieran entrega de la capilla a la Iglesia; esto fue en año1890, se bendijo la capilla nuevamente el 25 de mayo del año 1892 .

Antes del año de 1956 era una pequeña capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. El Presbítero Barbosa quien venía de San Francisco de Asís a celebrar a esta capilla y le fue dando importancia y empezó a darle vida y promoción.

2.- Nombramiento de Vicaría fija

El día 9 de Julio del año 1956 el Sr. Obispo D. Alfonso Toriz Cobián, da un decreto de erección para que se convierta en vicaria fija, ordenando que se llevara a cabo el cumplimiento de dicha erección el 22 del mismo mes, nombrando como vicario fijo, al Párroco de Tecalpulco, Don Nicolás Arzate, quien recibe la vicaría el día 25 del mismo mes; el día 29 celebra el primer bautismo.

El Padre Nicolás Arzate entrega la vicaría fija al Presbítero Sebastián Flores el 18 de agosto del año 1957.

El Presbítero Sebastián Flores entrega la vicaría fija al Presbítero Leonardo Catalán Pomposo el 7 de julio del año de 1961.

3.- Nombramiento de Parroquia

El 28 de julio de 1962 fue elevada a la categoría de Parroquia siendo el primer Párroco el mismo vicario fijo, Leonardo Catalán Pomposo. Siendo Obispo de nuestra Diócesis Mons. Fidel Cortés Pérez.

La campana tiene esta inscripción: Campana fundida en el año de 1964, estando el sr. Cura Leonardo Catalán Pomposo. En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Iguala, Gro. Diócesis Chilapa, Gro.

EL Padre Catalán Pomposo, entrega la Parroquia el 25 de enero de 1966. El 3 de febrero del mismo año recibe la Parroquia el nuevo Párroco Don Carlos Guevara. En el mes de mayo de 1967 la entrega al nuevo Párroco Sergio Giles, quien la entrega el día 8 de octubre de 1969 al nuevo Párroco José Uribe Nieto. Quien entrega a la Parroquia el 30 de septiembre de 1992 enviando como administrador al Presbítero Joel Andraca, quien entrega la Parroquia al nuevo Párroco Ricardo Miranda Reza, quien fallece el 22 de junio del año 2000 quedando como Administrador Parroquial el Presbítero Luis Villa Vicencio quien entrega el día 4 de agosto del mismo año al nuevo Párroco Antonio Luis Rivera López.

La Parroquia comprendía varias colonias y comunidades: Ceja Blanca, Zapotal, Matlapa, Ahuehuepan, La Guadalupe, Ferrocarril, Ejidal, y las calles que dan los límites: de oriente a poniente; Comonfort 3 y 4. Colon 4-5 y 6. Zaragoza 3-4 y 5. Madero 4 y 5. Reforma 4 y 5. Matamoros y Leandro Valle. Norte a Sur 2°, 3° y 4°. Transversales Bustamante. 2 y 3 Guillermo Prieto. 2 y 3 Netzahualcóyotl.

El predio del templo y casa parroquial se encuentra al poniente de la ciudad de Iguala, Calle Francisco I. Madero No. 72. Esq. con Hinojosa, tiene un área de terreno de 475. 95 m2. Al sur mide 14.25 metros y colinda con propiedad privada; al oriente 33.40 metros y colinda con propiedad privada y al poniente 33 metros y colinda con la calle de Hinojosa, al norte mide 12.06 metros y colinda con la calle Francisco I. Madero.

El predio consta de 475. 95 00 M2., está circulado por el templo, casa parroquial y rejas de herrería, pequeño atrio. El templo tiene una entrada y puerta de herrería, puerta salida a la sacristía y puerta sagrario para entrar al salón contiguo. El templo de concreto armado, arquitectura acañonada, cúpula y pequeña torre con campana grande, de cobre. Piso y paredes internas tapizadas de mármol blanco.

Actualmente solo cuenta con dos capillas, San Juan Bosco, en Santos Degollado No. 56, centro, y la Divina Providencia en Plan de Ayala.

De este territorio parroquial, han salido la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Esta información fue recabada el 12 de febrero del año 2009, según consta en el archivo parroquial .

4.- Párrocos nombrados por Mons. Alejo Zavala Castro

El 11 de febrero de 2011el Pbro. Antonio Luis Rivera López hace entrega de la parroquia, al Pbro. Maurilio Alcántara Mejía, quien ejerció su ministerio hasta el día 29 de mayo de 2014, día en que falleció a consecuencia de una enfermedad, de tal manera que murió siendo párroco de este lugar.

A la muerte del Pbro. Maurilio Alcántara Mejía, fue enviado como párroco de este lugar, el Pbro. Margarito Salgado Calderón, quien tomó posesión el día 14 de junio de 2014 y ejerció su ministerio como párroco y pastor propio de esta comunidad parroquial durante 2 años y 9 meses, entregando la parroquia el día 22 de marzo de 20017.

5.- Párrocos nombrados por Mons. Salvador Rangel Mendoza, obispo actual.

Como no puede estar una parroquia sin párroco el señor Obispo Salvador Rangel Mendoza tuvo a bien nombrar como párroco de este lugar al Pbro. Juan Amado Alarcón Crescencio, quien tomó posesión de esta parroquia el día 22 de marzo de 2017, e hizo entrega de la misma el día 21 de febrero de 2018. Estando así solamente 11 meses en este lugar.

En el mes de mayo de 2017, se inició la construcción de una capilla en honor a san José Obrero, en la colonia Primero de Mayo, dicha construcción está apenas con los cimientos.

Ahora llegaría un nuevo párroco y pastor para este lugar y así fue, ese mismo día 21 de febrero de 2018, tomó posesión de esta parroquia el Pbro. Armando Ruiz Beltrán quien entregó la parroquia el día 9 de enero de 2019. Estando así, solamente 11 meses en este lugar, igual que el párroco anterior.

Y siguiendo en la misma dinámica, el señor obispo le dio el nombramiento al Pbro. Agustín Beltrán Flores, como párroco y pastor propio de esta comunidad parroquial, el día 9 de enero de 2019, quien, con el favor de Dios, continúa hasta el día de hoy.

6.- Párrocos en el caminar parroquial

a) Vicaria fija:

09 de julio de 1956 Fecha de erección por el Obispo Don Alfonso Toriz.

22 de julio de 1956 Primer Vicario fijo Pbro. Don Nicolás Arzate.

18 de agosto de 1957 Segundo Vicario fijo Pbro. Don Sebastián Flores.

7 de julio de 1961 Tercer Vicario fijo Pbro. Don Leonardo Catalán P.

b) parroquia:

28 de julio de 1962 Fecha de Erección por el Obispo Don Fidel Cortés Pérez. Primer párroco Pbro. Don Leonardo Catalán P., entrega la parroquia el 25 de enero de 1966.

03 de febrero de 1966 Párroco Pbro. Carlos Guevara.

Mayo de 1967 Párroco Sergio Giles.



8 de octubre de 1969 Párroco Pbro. José Uribe Nieto, entrega la parroquia el 30 de septiembre de 1992. Colabora como Vicario cooperador el Pbro. Don Guadalupe Guevara.

02 de octubre de 1992 Pbro. Joel Alfonso Andraca administrador parroquial al 9 de diciembre de 1992.

9 de diciembre de 1992 Párroco Pbro. Ricardo Miranda Reza, fallece el 22 de junio del 2000 y queda vacante la parroquia.

30 de junio de 2000 Administrador Pbro. Luis Villavicencio hasta 4 de agosto del 2000.

4 de agosto de 2000 Párroco Pbro. Antonio Luis Rivera López.

11 de febrero de 2011 Párroco Pbro. Maurilio Alcántara Mejía.

14 de junio de 2014 Párroco Pbro. Margarito Salgado Calderón.

22 de marzo de 20017 Párroco Pbro. Juan Amado Alarcón Crescencio.

21 de febrero de 2018 Párroco Pbro. Armando Ruiz Beltrán.

9 de enero de 2019 Pbro. Agustín Beltrán Flores, párroco actual al día de hoy.

Al presentar esta pequeña biografía histórica de nuestra parroquia queremos con ello, dejar un dato contundente para la posteridad, pues con frecuencia las nuevas generaciones preguntan sobre el origen de nuestras parroquias y desafortunadamente muchas veces no contamos con datos históricos que nos respalden y así podamos dar una respuesta contundente en bien de todas las generaciones venideras. En este año de 2020 nuestra parroquia ha cumplido 58 años de edad, para gloria de Dios y bien de todos. Que el Sagrado Corazón de Jesús Patrono de nuestra parroquia nos proteja, nos bendiga y nos mire con ojos de misericordia. Así sea.

Estimado lector, sirva esto para bien tuyo, de tu familia y todos cuantos lean esta información que sea en bien de nuestro acervo cultural. Enhorabuena.