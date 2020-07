El Señor hizo a la paloma para que hubiera un símbolo de paz.



En un mundo de águilas y halcones, de milanos, cernícalos y gavilanes, la paloma era el signo de todo lo manso y lo pacífico que hay sobre la tierra.



Iba la paloma a todas partes llevando en sus alas el hermoso mensaje de la paz.



Al regresar a su casa, sin embargo, su esposo le decía:



-¡Miras cómo vienes de cansada! ¡Por andar en tu trabajo descuidas tu casa y me descuidas a mí! ¡Llegará el día en que no pueda yo soportar esto! ¡Si la vida continúa como hasta ahora me voy a ir de aquí!



Muy triste, la paloma de la paz alzaba la mirada al cielo y decía con pesadumbre:



-¡Dios mío! ¡En esta casa no se puede tener paz!







¡Hasta mañana!...