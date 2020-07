Ahora más que nunca es importantes comentar un poco sobre la sorprendente tragedia que nos ensombreció y tocó vivir al mundo; el espectro en mentes perversas y malévolas el SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2), "virus COVID-19", "virus de Wuhan (China)" y "nuevo coronavirus-2019", ponzoña que está matando y dejando en la miseria a miles de gente en todo el mundo, sobre todo a la gente de edad avanzada, pobres y enfermos.



Esta pandemia, epidemia o peste, inventada por mentes y manos criminales nos ha cambiado el rumbo de nuestras vidas a todos los seres humanos. Todos hemos salido afectados de una u otra manera de lo leve hasta la muerte. Sin embargo, también nosotros tenemos vela en todo este sufrimiento que no tiene para cuando termine.



En Taxco son miles de historias las que se tejen a diario en la gente. Así como en el resto del mundo, en Taxco, la gente y las familias de plateros están mucho muy preocupadas por el problema sanitario, pero principalmente por el sustento diario de sus familias. Taxco como casi todo Guerrero, residió por unas semanas el semáforo rojo, lo que causo caos y descontrol a la población entera, pues prácticamente todo estuvo confinado a una aislamiento o casi en un toque de queda. La gente rogaba al gobierno por el cambio de color al susodicho semáforo para la apertura de sus negocios y sobrevivir.



Recientemente la autoridad escucho el clamor de sus gobernados y por salud mental y económica, cambió la señal del matiz al naranja. Desafortunadamente la economía de la ciudad platera, la situación financiera de los más de 100 mil habitantes no ha mejorado.



Es muy escasa la visita de turistas a este destino colonial y no da para beneficiar a todos los hoteles, restaurantes, establecimientos de plata como el tianguis sabatino y demás prestador de servicios turísticos. Volver a ’la buena normalidad’ de la que estábamos acostumbrados, va ser muy difícil, así como se ven la situación mundial, que los turistas extranjeros visiten México y Taxco como antaño.



De aquí en adelante, si los prestadores de servicios turísticos optan por volver medianamente a la normalidad, tendrán que ingeniárselas con nuevas ideas y recursos propios para motivar que los turistas, al menos nacionales vengan a Taxco; la competencia doméstica en México con cientos de pueblos mágicos, bellos y encantados será reñida y no se le puede dejar que sea sólo el gobierno el que promociones y difunda tal o cual sitio colonial, arqueológico o de playa.



En Taxco, para iniciar, Lo primero que tendremos que hacer es limpiar la cara de la ciudad de tanta contaminación auditiva, mugre, guías piratas, perros callejeros ’que Taxco sea una ciudad pulcra y modelo al mundo, con una nueva imagen urbana’. Pero además, que el gobierno de verdad se preocupe más por la seguridad de los visitantes y lugareños.



Tenemos todos los taxqueños bien nacidos y que amen a su tierrita, poner nuestro granito de arena en la reconstrucción de una nueva imagen de nuestro pueblo, cuando menos no tirando basura y heces de perro que la calle ’la autoridad federal, estatal y municipal debe hacer las cosas muy bien y no solo simular. Pero también los taxqueños, hoy nos toca ayudar más que nunca al gobierno para que de buenos resultados y que ’Taxco brille con luz propia’



Tenemos que sacar buen provecho a las malas experiencias del coronavirus. Que esta sea sólo una pauta en nuestra vida diaria y que las cosas, de aquí en adelante, las hagamos con pasión y amor para heredar un maravilloso pueblo a las futuras generación y no problemas que nos avergüence ser taxqueños y que tengamos que emigrar hacia otros derroteros más propicios como ya lo están ocurriendo cientos de jóvenes, en busca de mejores condiciones de vida porque ’los pudientes’ no permiten que otros se superen o les hagan la competencia…Feliz inicio de semana, muchos éxitos y que Dios les bendiga.



