Histórica protesta contra la Federación Mexicana de Futbol

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Acto histórico contra la Federación Mexicana de Futbol. Con cubrebocas y metro y medio de distancia entre cada uno –como lo ordenan las autoridades sanitarias ante la pandemia del Covid 19–, un grupo de jugadores de Leones Negros hizo un recorrido en la emblemática glorieta de La Minerva, en Guadalajara, Jalisco, sede mundialista 1970 y 1986.



Portaban una manta blanca con letras negras con la leyenda: ’Sin ascenso no hay desarrollo’ para manifestar su inconformidad por la desaparición del Circuito de Plata –segunda división–, determinada unilateralmente por la FMF, que pone en riesgo su fuente de trabajo, así como la de más de 350 de sus compañeros.



Que se recuerde, a lo largo de más de 76 años de balompié profesional en México –creado en 1944–, jamás había ocurrido una manifestación gremial de ésta índole en contra de los llamados zares del balón.



Este primero de mayo, ’es un día ideal para pedir respeto a nuestro trabajo. Aunque lo hacemos con las medidas de precaución por el coronavirus’, dijo el defensa Arturo Ortiz. Queríamos expresar nuestra frustración por las decisiones que tomaron (respecto del Ascenso Mx); si vamos a morir, será de pie.’



Conscientes de la pandemia del Covid-19, sólo fueron nueve jugadores los que protestaron y también portaron otra manta con la frase:



’Quédate en casa’.



Agregó, Ortiz:



’Tenemos claro que es más importante la salud. Pero era el momento ideal para este reclamo al estar en riesgo nuestro trabajo.’



La iniciativa fue de los jugadores. Pretenden que la gente, aficionados, ’se ponga en nuestro lugar y entienda que también se vería afectado’ el resto del personal de los 11 clubes restantes.



Ortiz lamentó la falta de solidaridad de los integrantes de Primera División, al destacar que ellos también se verán perjudicados cuando sean excluidos por su edad y no tengan la alternativa del Ascenso para seguir en las canchas.



’Jugador que no entre en planes de Primera o le ofrezcan una nómina menor y no esté de acuerdo no tendrá otra opción más que aceptar lo que le dan o irse y quién sabe dónde podrá jugar, porque no habrá una división más abajo ni cabida para muchos’, alertó.



Puntualizó:



’Ha faltado unión con los de Primera. Algunos han apoyado y en ellos nos respaldamos para empujar un poquito más, porque son los que tienen más impacto.’



Sostuvo que el balompié mexicano vive un parteaguas y es necesario el apoyo, no sólo rescatar al Ascenso Mx y mantener la estabilidad laboral de los jugadores de la División de Plata, sino también para que el futbolista sea escuchado y deje un panorama más limpio a las futuras generaciones.



’Es el momento de hacer algo importante, que los futbolistas tengan peso, para dejarles a los jóvenes un camino más despejado’, concluyó.



