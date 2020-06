Histórica reunión virtual

*Primera sesión de trabajo de manera virtual del Club Primera Plana, sin peligro de contagio



Con la asistencia de un veintenar de socios, el respetado y respetable Club Primera Plana, presidido por José Luis Uribe Ortega, realizo, el pasado jueves 4 de este junio, lo que los periodistas asistentes consideraron un hecho histórico en la vida del sexagenario organismo.

Realizar su primera sesión de trabajo de manera virtual por internet con la utilización de ZOOM, lo que lo ubica dentro de la tecnología moderna y le permite que sus afiliados den a conocer sus diferentes posturas sobre las coyunturas que enfrenta el país.

La idea de la dirigencia gremial fue establecer el mecanismo que permitiera aglutinar a sus socios, sin tener peligro de contagio y respetar las reglas del confinamiento.

Y con el fin de que pudieran dialogar, analizar la situación actual y unir ideas y proyectos a realizar una vez superada la crisis médica que afecta a México.

Al final, en forma virtual, mostraron su plena satisfacción y consideraron un rotundo éxito el evento convocado por el CPP.

Determinaron que se realice semanalmente por la misma vía virtual.

Participaron, desde lejecitos –cada quién en su residencia del Estado, fuera de la Ciudad de México-- José Luis Uribe, Virgilio A Arias, Josué Beutelspacher Huizar, Abraham Mohamed, José Antonio Aspiros, su esposa Norma Vázquez Alanís

Sergio Romero, Aurelio García Oliveros, Judith Álamo, Silvia García, Roberto Piñón, Aurea Zamarripa, Arturo Zarate Vite, Arturo Álvarez del Castillo, Gonzalo Alvares del Villar, Armando Téllez, Abel Luna y Vicky Casillero.

Y nosotros espiritualmente.

Una confusión:

Un sacerdote recién ordenado se confiesa por primera vez con el Obispo:

- Dime hijo, ¿cómo has llevado los votos durante tu primera semana?

El joven sacerdote le responde:

Le cuento eminencia, en cuanto a la pobreza, regale mi hábito nuevo y uso uno viejo que tenía en casa.

Como puede ver mis sandalias están rotas y no he comprado unas nuevas.

Doy la mitad de mi comida todos los días a los necesitados que vienen a pedir ayuda.

En cuanto a la obediencia hago cualquier cosa que me piden otros sacerdotes, sin discutir ni renegar y dándole gracias al Señor por la oportunidad de otorgar.

Muy bien hijo, estoy orgulloso de ti, responde el prelado

El joven sacerdote continúa:

Y finalmente esta semana he logrado hacer el amor con 10 mujeres.

El obispo asustado y cayéndose de la silla inquiere:

Pero muchacho y qué has hecho con el voto de castidad

A lo que el joven le pregunta y responde:

’¿De castidad?

Monseñor yo entendí que era de cantidad’.

Bendita confusión.



De misma forma confesamos que cuando reconocidas escritoras, poetas, periodistas nos comparten su prosa, su literatura, nos honra darlas a conocer.

Sin confusiones.

Una de ellas, Rosa María Campos, desde Veracruz, nos explica el porqué de los niños estelares. O mutantes como les llama.

Y desde Guadalajara, Jalisco, su tocaya Rosa Chávez Cárdenas, también habla de infantes.

Sin quitarles una palabra, las reproducimos, con afán cultural.

’Mi queridísimo amigo, acabo de escribir el siguiente texto, espero sea útil para compartirlo. Con el afecto de siempre. Rosa María Campos.

Los entendidos de lo no entendible nos revelan, que, en nuestro planeta, además del Coronavirus, existen connotados personajes que son o fueron Niños Índigo, Plateados, Dorados, Cristal y Diamante, cuya misión es regenerar a nuestro planeta.

Ellos, han llegado a Gea, por ’oleadas’ como niños estelares, con el ADN mutado y también de ellos de oreja a oreja, se comenta, que sus nacimientos se suceden en diferentes etapas ejemplo:

1) LA GENERACIÓN ÍNDIGO (1947-1962):

A partir del 24 de junio de 1947. Estos niños inician la ’Revolución de las Flores’.

Ellos son los Trabajadores de la Luz.

Los principales exponentes de la nueva era.

2) LA GENERACIÓN PLATEADA (1962-1977):

A partir del 4 de febrero de 1962. Estos niños llegaron en masa como Guerreros de la Luz.

Lo suyo denunciar a los opresores, defender a los oprimidos y luchar por una causa noble.

3) LA GENERACIÓN DORADA (1977-1992):

Así como se necesitaron guerreros, también serían necesarios los sabios para moderar la lucha, buscar consenso y evitar injusticias entre los Hijos de la Luz.

O ’Los Guardianes de la Luz’ cuya misión: informar, para aclarar muchos misterios.

Son inteligentes y creativos, Famosos por realizar toda clase de síntesis entre cosas aparentemente contrapuestas.

Y como en las generaciones precedentes sus características propias se observan marcadamente en los experimentos musicales que realizan.

Además, en este período muchos de los Guerreros Plateados mutaron a Sabios Dorados.

4) LA GENERACIÓN CRISTAL (1992-2020):

Serán los Líderes de la Gran Revolución de la conciencia.

Se inició desde el 2012.

Ellos Famosos por ser independientes, no manipulables y expertos analistas (son capaces de descubrir y señalar los problemas de sus padres o profesores y cómo darles solución).

Tienen la gran ventaja de haber nacido sin las trabas de las generaciones precedentes, así que, desde pequeños son capaces de estimular y organizar las Fuerzas de la Luz Encarnada, en diferentes ámbitos, hacia la Victoria Final...

5) LA GENERACIÓN DIAMANTE- del 2020 en adelante.na Generación de Avatares, con facultades plenamente desarrolladas.

Pequeños dioses telepates en cuerpos de niños de profunda y sabia mirada’.

Qué opinan, nos cuestiona con la sencillez que la nutre.

Nosotros, los que vamos de salida, les damos la bienvenida.

Y aplaudimos el relato infantil, del que nos habla doña Rosa Chávez:

’Muchos vivimos infancias en libertad, inventamos el juguete, ni siquiera había televisor.

Jugaba a ser grande a confeccionarle vestidos a las muñecas, 🧚🏻♀️ a las comiditas, a la maestra 👩🏻🏫, al médico 💉 y como niño: a las canicas, al futbolito de mesa, al futbol, ⚽ basquetbol🏀 bolibol.

🏐 Los padres eran muy estrictos, pero no estaban tan estresados como hoy en día y nos permitían salir a jugar a la calle.

Escuchábamos canciones de Cri-Cri y le dábamos vuelo a la imaginación.

Pobres de los niños de hoy estresados, pegados a los aparatos, sin poder asistir a la escuela.

Sufren al ver a sus padres estresados, sin trabajo.

Triste realidad.

Acaso la tecnología vino a facilitarnos la vida. Pregunto porque las potencias se pelean por apoderarse de ella y la población estamos atrapada en sus negocios.

Ojalá cuando pase el confinamiento nos demos cuenta que presionar a los niños y obligarlos a aprender tanta información en los centros escolares no sirve de mucho.

Pensarse en inversiones de aparatos costosos es parte de la cultura del consumismo.

Lo más importante para su vida de adultos es dejarlos ser niños como los fuimos sus abuelos.

Disfrutar el campo, sensibilizarlos y desarrollar sus sentidos, valores como agradecer, empatía, compasión.

Practicar el deporte que les guste, por puro placer, no por competencia, descubrir sus talentos.

Apreciar el valor nutritivo de los alimentos, saborearlos lentamente, beber agua a conciencia.

Nutrirse, no solo comer para quitar el hambre, abonar que su sistema inmunológico se convierta en el arma más poderosa conta cualquier virus y bacteria. Sin más, tu amiga y colega, Rosa Chávez’.

