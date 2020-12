Hollywood Undead en streaming

La banda Hollywood Undead tendrá una fiesta vía streaming para sus fans





Boletos a la venta en el link https://hollywoodundeadlive.com/?ref=LiveTalent







La banda de rap/ rock originario de Los Ángeles, California, anunció que estarán ofreciendo una fiesta especial llamada ’Hollywood Undead House Party’ este próximo viernes 18 de diciembre. De acuerdo con el anuncio por parte de la banda, en esta ’House Party’ se estarán tocando algunas canciones ya clásicas y algunas nunca vistas que vienen de su álbum ’New Empire Vol. 2’. Por solo $12.99 USD el público podrá tener acceso al streaming que será en vivo el 18 de diciembre y podrán acceder a la repetición todo el fin de semana. En el sitio de la banda el público podrá comprar paquetes que incluyen boleto y algún artículo de su mercancía oficial. Para poder adquirir tus entradas da click en este link: https://bit.ly/HUndeadMX







Hollywood Undead es una banda estadounidense de rap rock originaria de Los Ángeles, California. Lanzaron su álbum debut Swan Songs, el 2 de septiembre de 2008, y sus CD/DVD en vivo Desperate Measures, el 10 de noviembre de 2009. Su segundo álbum de estudio, American Tragedy fue lanzado el 5 de abril de 2011. Todos los miembros de la banda utilizan seudónimos y llevan su propia máscara. La banda ha vendido más de 2 millones de discos sólo en Estados Unidos, y alrededor de 3 millones de discos en todo el mundo. Su tercer álbum de estudio, titulado Notes from the Underground, fue lanzado el 8 de enero de 2013 y su cuarto álbum de estudio Day of the Dead, salió a la luz el 31 de marzo de 2015.







La banda lanzó su quinto álbum titulado Five el 27 de octubre de 2017. El 16 de octubre de 2017, a través de un comunicado en Instagram, Matthew Busek, más conocido como "Da Kurlzz", confirmó su retiro de la banda para continuar con otros intereses alejado de Hollywood Undead. A mediados de octubre de 2019, la banda lanzó su primer sencillo titulado "Already Dead" El 14 de noviembre, lanzó su segundo sencillo titulado "Time Bomb" y ese mismo día se anunció el álbum titulado "New Empire, Vol. 1" donde será lanzado el 14 de febrero de 2020, las cuales contendrá un total de nueve canciones. El 31 de julio, la banda lanzó el primer sencillo titulado "Idol" con Tech N9ne del seguimiento oficial no anunciado de New Empire, Vol. 1.







El 4 de septiembre, se lanzó el video musical oficial de "The End/Undead", una canción de Zero 9:36 con Charlie Scene, Johnny 3 Tears y Funny Man of Hollywood Undead. El 18 de septiembre, la banda lanzó el segundo sencillo "Coming Home". El 16 de octubre de 2020, la banda lanzó el tercer sencillo y la versión remix de la canción "Heart of a Champion" con Papa Roach y Ice Nine Kills junto con un video musical adjunto. Ese mismo día, la banda reveló la lista de canciones, el arte oficial del álbum y anunció que su nuevo séptimo álbum de estudio, New Empire, Vol. 2 está programado para su lanzamiento el 4 de diciembre de 2020.







